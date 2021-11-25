Тыквенные семечки эффективны для снижения сахара в крови

Для предотвращения диабета и связанных с ним осложнений необходимо контролировать содержание сахара в крови – семена тыквы могут эффективно помочь в этом.Сахарный диабет возникает у людей, чьи тела не могут адекватно вырабатывать или реагировать на инсулин - гормон, поглощающий сахар в крови для производства энергии. Как результат, уровень сахара в крови начинает расти, и может нанести серьезный вред здоровью, если его не контролировать.К счастью, некоторые продукты могут облегчить этот процесс, значительно снижая уровень глюкозы в крови при включении в рацион. Одним из таких продуктов являются тыквенные семечки – в их состав входят полисахариды, которые продемонстрировали сильные сахарорегулирующие эффекты в прошлых исследованиях.Вдобавок тыквенные семечки богаты белками и жирами, что делает их хорошим выбором для снижения уровня сахара в крови после еды. Употребление горсти таких семечек после приема пищи позволяет избежать резких скачков уровня глюкозы. Согласно данным исследования,«употребление двух унций (около 60 граммов) тыквенных семечек может снизить уровень сахара в крови после еды до 35 процентов».Одна из особенностей семян тыквы – их высокое содержание магния. Замечено, что рацион питания, насыщенный продуктами с магнием (цельнозерновые, орехи, зеленые листовые овощи) ассоциируется с более низким риском диабета.Помимо этого, тыквенные семечки содержат много других питательных веществ, эффективно поддерживающих стабильный уровень сахара в крови. В частности, клетчатку, замедляющую всасывание сахара в кровь, а также витамин Е и каротиноиды, уменьшающие воспаление, которое является пусковым механизмом многих заболеваний, включая диабет.