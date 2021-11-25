Тыквенные семечки эффективны для снижения сахара в крови
Сахарный диабет возникает у людей, чьи тела не могут адекватно вырабатывать или реагировать на инсулин - гормон, поглощающий сахар в крови для производства энергии. Как результат, уровень сахара в крови начинает расти, и может нанести серьезный вред здоровью, если его не контролировать.
К счастью, некоторые продукты могут облегчить этот процесс, значительно снижая уровень глюкозы в крови при включении в рацион. Одним из таких продуктов являются тыквенные семечки – в их состав входят полисахариды, которые продемонстрировали сильные сахарорегулирующие эффекты в прошлых исследованиях.
Вдобавок тыквенные семечки богаты белками и жирами, что делает их хорошим выбором для снижения уровня сахара в крови после еды. Употребление горсти таких семечек после приема пищи позволяет избежать резких скачков уровня глюкозы. Согласно данным исследования,
«употребление двух унций (около 60 граммов) тыквенных семечек может снизить уровень сахара в крови после еды до 35 процентов».
Одна из особенностей семян тыквы – их высокое содержание магния. Замечено, что рацион питания, насыщенный продуктами с магнием (цельнозерновые, орехи, зеленые листовые овощи) ассоциируется с более низким риском диабета.
Помимо этого, тыквенные семечки содержат много других питательных веществ, эффективно поддерживающих стабильный уровень сахара в крови. В частности, клетчатку, замедляющую всасывание сахара в кровь, а также витамин Е и каротиноиды, уменьшающие воспаление, которое является пусковым механизмом многих заболеваний, включая диабет.
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