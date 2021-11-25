Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как «вычислить» бессимптомный коронавирус

Как известно, можно переболеть коронавирусом и не заметить этого. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, по каким признакам можно определить наличие этой болезни.Он пояснил, что как такового понятия «бессимптомное течение коронавируса» не существует. Правильнее будет говорить о «недеферциируемых симптомах», поскольку человек не знает, что более именно коронавирусом. Он отметил, что для вируса есть характерные симптомы, среди которых головная боль, першение в носу, усталость, на которые люди часто не обращают особого внимания.Поэтому, чтобы распознать у себя коронавирус пациент должен самостоятельно сравнить имеющиеся симптомы со своим обычным состоянием и если есть малейшее подозрение, что симптомы различаются, то необходимо обязательно сдать ПЦР-тест.Также Тимаков рассказал, что некоторые считают, что именно бессимптомные носители являются «супер-распространителем» инфекции, но в действительности это совсем не так. Заразные такие люди не больше обычных больных, а чаще даже еще и меньше.Тимаков напомнил, что в такой сложный эпидпериод, какой сложился сейчас, очень важно соблюдать масочный режим, поскольку это позволяет довольно существенно снизить количество выделяемого вируса, то есть не дать вирусу распространиться. Кроме того, необходимо помнить об укреплении иммунитета, особенно о правильном питании.