7 признаков психического здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Понять, что человек физически здоров, довольно несложно. А вот что насчет благополучия душевного? Кажется, здесь границы нормы несколько размываются.Поможем вам обрести определенность. Какие же признаки говорят о психическом здоровье?1. СПОСОБНОСТЬ СОХРАНЯТЬ АКТИВНОСТЬНаши далекие предки в первобытном обществе не могли позволить себе пассивный образ жизни — они бы просто не выжили. Поэтому эволюция приспособила наш организм для постоянной физической и умственной активности — и то, и другое крайне важно для нашего общего состояния здоровья.«Уход в себя», изоляция, пассивность — частые симптомы при психических расстройствах (особенно при депрессии). Любая активность (прогулки на природе и походы, социализация, занятия спортом и творчеством) в свою очередь помогает бороться с этими явлениями, испытывать положительные эмоции и не замыкаться в себе.2. УМЕНИЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С НЕГАТИВОМНаша психика так устроена, что опасности и негативные явления сильнее привлекают наше внимание, чем радостные и приятные события. Это было оправдано в мире, полном опасностей, и помогало нашим предкам выживать.Тем не менее исправно работающие защитные механизмы здоровой психики помогают переключать внимание с неприятных мыслей на радостные. Например, юмор — один из самых мощных защитных инструментов. Благодаря ему можно перенаправить скопившиеся негативные эмоции в более позитивное и конструктивное русло.Также может быть полезна практика осознанности и медитация. Эти приемы позволяют иначе взглянуть на ситуации, которые портят нам настроение, и понять, что на самом деле все не так уж и плохо.3. НАЛИЧИЕ БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙНаучно доказано, что крепкие социальные связи абсолютно необходимы для хорошего психического здоровья. И напротив, одиночество значительно повышает риски развития различных заболеваний психики.Конечно, речь идет именно о позитивном общении с другими. Между тем негативная коммуникация (агрессия, издевательства, насмешки) может нанести большой вред нашей психике. Поэтому так важно избегать «токсичных» людей и чаще контактировать с теми, кто поддерживает нас и дарит нам радость.4. ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИУмение контролировать эмоциональное состояние крайне важно для ментального здоровья. При многих психических расстройствах (депрессии, тревоге, мании, психозе) способность управлять чувствами и мышлением нарушается.Здоровая эмоциональная регуляция помогает нам справляться с трудностями. Тем не менее важно не впадать в крайности и не отрываться от реальности в попытке попросту подавлять неугодные чувства.5. ИСПРАВНАЯ РАБОТА ГЛАВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙИсполнительные функции, социальное мышление и мотивационные процессы — эти основные психические функции человека крайне важны для нашего психического здоровья. Исполнительные функции нашего мозга отвечают за внимание, самоорганизацию, планирование и многозадачность.Социальное мышление позволяет нам определять эмоции других людей по их мимике и языку тела, понимать их поступки и правильно осознавать свою роль в отношениях.Мотивация же может проявляться в разных формах — стремление к знаниям или самосовершенствованию, поиск новых друзей или партнеров. Все эти психические функции в той или иной степени можно развивать и тренировать.6. ПРИНЯТИЕ СЕБЯСпособность принять себя — залог крепкого психического здоровья. И наоборот, нелюбовь к себе — большой фактор риска психических расстройств. Принятие себя включает два компонента: самооценку и образ себя. Самооценка — это наша оценка собственных качеств. Образ себя — это сумма всех наших представлений о себе.Принятие себя требует здоровой самооценки и адекватного образа себя: мы видим все наши важные положительные качества и признаем нашу ценность. Люди с низкой самооценкой (или неадекватным образом себя) более подвержены таким расстройствам психики, как депрессия и тревожность. Поднять самооценку помогут упражнения — например, ведение дневника своих достижений (пускай и «незначительных»).7. СПОСОБНОСТЬ К АДАПТАЦИИЖизнь никогда не стоит на месте, и для поддержания здоровой психики важно уметь быстро адаптироваться к неожиданным переменам. Недостаток ментальной гибкости может привести к нежелательным последствиям и ухудшению эмоционального состояния.В свою очередь психические расстройства часто лишают нас способности к адаптации, в результате чего у нас пропадает мотивация и мы начинаем избегать саму жизнь. Возникает порочный круг, который бывает крайне трудно разорвать.Но трудно — не значит невозможно. Из тупика можно выбраться, целенаправленно прилагая усилия, постепенно заменяя нездоровые привычки (например, постоянное пребывание дома) на более продуктивные (например, заставляя себя гулять или встречаться с друзьями).