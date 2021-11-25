Британские учёные выяснили, какой напиток поможет продлить жизнь

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Для поддержания здоровья человеку необходимы витамины, минералы, антиоксиданты и прочие полезные вещества. В ряд подобных полезных для здоровья веществ входят флавоноиды. Британские учёные выяснили, что одним из лучших источников полезных веществ является клюква. Клюква имеет ряд противовоспалительных и противоокислиткльных эффектов, а также способна продлить жизнь.Исследование проводилось на дрозофилах. Специалистам удалось выяснить, что клюквенные добавки продлили им жизнь. Мух на разных стадиях развития кормили вытяжкой из клюквы. Данный эксперимент показал повышение длительности жизни у подопытных, получающих вытяжку клюквы.Окислительные процессы в организме являются основной причиной старения. Из-за них появляются морщины, складки на коже и происходит деградация организма. Специалисты заявили, что всего один стакан сока клюквы в день поможет продлить жизнь, отсрочить старение и поддержать здоровье человека. Однако следует учитывать личные особенности организма. Некоторым людям, по словам специалистов, не стоит увлекаться таким соком. Также не следует злоупотреблять напитком и избегать соков с добавлением искусственного сахара.