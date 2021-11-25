Британские учёные выяснили, какой напиток поможет продлить жизнь
Исследование проводилось на дрозофилах. Специалистам удалось выяснить, что клюквенные добавки продлили им жизнь. Мух на разных стадиях развития кормили вытяжкой из клюквы. Данный эксперимент показал повышение длительности жизни у подопытных, получающих вытяжку клюквы.
Окислительные процессы в организме являются основной причиной старения. Из-за них появляются морщины, складки на коже и происходит деградация организма. Специалисты заявили, что всего один стакан сока клюквы в день поможет продлить жизнь, отсрочить старение и поддержать здоровье человека. Однако следует учитывать личные особенности организма. Некоторым людям, по словам специалистов, не стоит увлекаться таким соком. Также не следует злоупотреблять напитком и избегать соков с добавлением искусственного сахара.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий