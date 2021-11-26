Мясников рассказал, чем именно опасны продукты с пальмовым маслом

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Врач предупредил, что постоянное потребление продуктов, содержащих масло пальмы, содействует росту ЛПНП-холестерина (плохого) в кровотоке и сосудах.Александр Мясников рассказал, что продукты питания, в производстве которых используется пальмовое масло, могут создавать и усугублять проблему высокого уровня холестерина. Причем плохого или ЛПНП-холестерина, распространяемого липопротеинами низкой плотности.Именно данный тип жира образует в кровеносных сосудах и артериях скопления, вызывающие их закупорку и способствующие развитию опасных нарушений, включая сердечные приступы, инсульты.Мясников заметил, что опасно не пальмовое масло как таковое, а продукт его переработки, используемый пищевой промышленностью. В частности, такое переработанное пальмовое масло применяется для изготовления булочных изделий, разного рода выпечки, кондитерских лакомств.Врач уточнил: подобное масло, будучи переработанным, становится источником трансжиров – именно они способствуют скоплению холестерина в крови и сосудах.