Голодание нужно сочетать с тренировками

Сочетание прерывистого голодания с интенсивными физическими нагрузками приносит максимальную пользу. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга в США.Авторы исследования хотели выяснить, можно ли повлиять на метаболизм во время прерывистого голодания, если практиковать физические нагрузки. Особенно интересовало, насколько быстро организм переходит в состояние кетоза, когда он вырабатывает кетоны. Кетоз возникает тот момент, когда наш организм лишается глюкозы - своего главного топлива. Именно тогда он начинает расщеплять накопленный жир для получения энергии.Это основной механизм избавление от лишнего веса за счёт голодания. Более того, кетоны являются здоровым источником энергии для мозга и сердца, они обеспечивают профилактику диабета, злокачественных новообразований, болезни Паркинсона и Альцгеймера.В исследовании приняли участие 20 здоровых взрослых людей, которые проходили через периоды голодания продолжительностью в 36 часов. Естественно, что они употребляли достаточное количество жидкости в этот период. Каждое голодание начиналась после стандартного приёма пищи. Первый период проходил без упражнений, второй со сложной тренировкой на беговой дорожке. Каждые два часа во время бодрствования участники исследования сталкивались с чувством голода и регистрировали уровень кетоноподобных химических веществ. Наблюдения показали, что упражнения оказывают максимальное воздействие, увеличивая выработку кетонов на 43%. Без этих упражнений кетоз наступал только через 24 часа после голодания.