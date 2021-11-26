Специалисты рассказали о полезных свойствах слез

Онлайн - издание topdoctors поделилось данными исследователей, которые выяснили, что слезы человека, независимо от причин их появления, положительно влияют на организм. В большинстве случаев слезы – защищают глаза от инфекций, воспалений и сухости, также они облегчают эмоциональную боль и частично снимают стресс.Во время моргания у человека выделяются, так называемые базальные слезы. Главное их предназначение – это защита от сухости глаз и инфекций. Базальные слезы содержат лизоцим — это фермент, способствующий обезвреживаю внутренней части глаз. Отсутствие естественных слез приводит к мутному зрению и сухости глаз.Существуют также слезы, которые выделяются в результате действия раздражителя. Например, во время резки лука или попадания в глаз частички пыли. Такие слезы состоят в основном из воды, которая необходима, чтобы убрать раздражитель или промыть роговицу. Данный вид слез способствует защите глаз от повреждений и потери зрения.Третий вид слез – это эмоциональные слезы. Они возникают в результате пережитых человеком ряда эмоций. Их основной состав — это вода, адреналин, гормоны стресса, окситоцин и эндорфин. Такие слезы помогают человеку справляться с эмоциональным напряжением, болью или стрессом.Существует ряд причин, по которым люди не плачут. Одна из них – это психологическая особенность. При этом человек на психологическом уровне заставляет себя не плакать, в результате это становится привычкой.Другой причиной отсутствия слез - заболевание глаз. В это время может проявляться синдром сухого глаза. При этом слезные мешки не выделяют достаточного количества воды, чтобы смазывать глаза и сохранять их от инфекции. Это может привести к воспалительным процессам. Чтобы установить причину сухих глаз, необходимо обратиться к специалисту.Еще одной причиной невозможности плакать – это синдром Шегрена. Причина его также в недостатке воды. Распространен среди женщин после 40 лет. При этом поражаются железы секреции, в результате чего происходит малое выделение слюны, сухость во рту и сухая кожа.