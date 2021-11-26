Утро вечера мудренее: как сон помогает принимать правильные решения

Народная мудрость никогда не возникает на ровном месте.Очевидная, на первый взгляд, поговорка «Утро вечера мудренее» скрывает глубокий смысл. Сон помогает нам принимать верные решения, и его нужно использовать для того, чтобы избежать ошибок и неудач.Как связаны сон и способность принимать взвешенные решенияНовейшие исследования говорят о наличии прямой связи между качеством сна и силой воли человека. Тот, кто не высыпается или имеет проблемы со сном, чаще принимает импульсивные решения, с трудом концентрируется, склонен к неоправданному риску. Достаточное количество сна помогает улучшить самоконтроль и тренировать силу воли. Более того, на упражнение в этом вы потратите меньше энергии, чем те, кто мало спит и пытается работать над собой.Результаты исследований с проведением МРТ только подтверждают данные факты. Когда участники научного эксперимента пытались контролировать импульсы и поведение, учёные отмечали повышенную активность префронтальной коры. Сканирование мозга людей, которые имеют проблемы со сном, показало, что у них эта активность снижена. Исследователи предполагают: способность к самоконтролю находится в прямой зависимости от качества и количества сна.Взаимосвязь между сном и силой воли объяснить легко. Умение контролировать себя, принимать правильные решения и делать верный выбор требует аналитического мышления и внимательности. Неудивительно, что те, кто спит плохо и мало, теряют способность мыслить трезво.Отсутствие сна мешает нормальной работе префронтальной коры головного мозга. Зато другая область, которая отвечает за удовольствие и вознаграждение, начинает работать активнее.Лучшей иллюстрацией этого процесса будет пример с выбором еды. Несколько исследований подтвердили: когда человек не высыпается, он начинает активно думать о еде. Поэтому недостаток сна связывают с лишним весом, постоянным употреблением жирной и вредной пищи, фастфуда и отклонением от обычной диеты.Однако последствия недосыпа затрагивают не только питание.Люди, которые плохо или мало спят, делают выбор в пользу самого простого способа решения проблем, склонны к риску и теряют способность давать моральную оценку собственным поступкам.Сон также помогает контролировать эмоции. Исследования говорят о том, что плохое качество сна делает вас излишне чувствительным к стрессовым ситуациям. Те нейробиологические структуры, которые вовлечены в формирование эмоций и опыта, не работают из-за недостатка сна. А когда человек выспался, они снова активно включаются в процесс регулирования эмоционального фона. Даже короткий сон помогает избежать фрустрации, перенапряжения и чрезмерной импульсивности в решениях.Почему об этом нужно знатьО важности хорошего сна необходимо знать не только потому, что это может уберечь вас от необдуманных решений и плохого самочувствия. Те, кто всерьёз озаботился своим здоровьем и намерен менять образ жизни, должны уделить особое внимание сну. Это поможет контролировать себя, вырабатывать полезные привычки, делать выбор в пользу здоровья каждый день.