Утро вечера мудренее: как сон помогает принимать правильные решения

Народная мудрость никогда не возникает на ровном месте.

Очевидная, на первый взгляд, поговорка «Утро вечера мудренее» скрывает глубокий смысл. Сон помогает нам принимать верные решения, и его нужно использовать для того, чтобы избежать ошибок и неудач.

Как связаны сон и способность принимать взвешенные решения

Новейшие исследования говорят о наличии прямой связи между качеством сна и силой воли человека. Тот, кто не высыпается или имеет проблемы со сном, чаще принимает импульсивные решения, с трудом концентрируется, склонен к неоправданному риску. Достаточное количество сна помогает улучшить самоконтроль и тренировать силу воли. Более того, на упражнение в этом вы потратите меньше энергии, чем те, кто мало спит и пытается работать над собой.

Результаты исследований с проведением МРТ только подтверждают данные факты. Когда участники научного эксперимента пытались контролировать импульсы и поведение, учёные отмечали повышенную активность префронтальной коры. Сканирование мозга людей, которые имеют проблемы со сном, показало, что у них эта активность снижена. Исследователи предполагают: способность к самоконтролю находится в прямой зависимости от качества и количества сна.

Взаимосвязь между сном и силой воли объяснить легко. Умение контролировать себя, принимать правильные решения и делать верный выбор требует аналитического мышления и внимательности. Неудивительно, что те, кто спит плохо и мало, теряют способность мыслить трезво.

Отсутствие сна мешает нормальной работе префронтальной коры головного мозга. Зато другая область, которая отвечает за удовольствие и вознаграждение, начинает работать активнее.

Лучшей иллюстрацией этого процесса будет пример с выбором еды. Несколько исследований подтвердили: когда человек не высыпается, он начинает активно думать о еде. Поэтому недостаток сна связывают с лишним весом, постоянным употреблением жирной и вредной пищи, фастфуда и отклонением от обычной диеты.

Однако последствия недосыпа затрагивают не только питание.

Люди, которые плохо или мало спят, делают выбор в пользу самого простого способа решения проблем, склонны к риску и теряют способность давать моральную оценку собственным поступкам.

Сон также помогает контролировать эмоции. Исследования говорят о том, что плохое качество сна делает вас излишне чувствительным к стрессовым ситуациям. Те нейробиологические структуры, которые вовлечены в формирование эмоций и опыта, не работают из-за недостатка сна. А когда человек выспался, они снова активно включаются в процесс регулирования эмоционального фона. Даже короткий сон помогает избежать фрустрации, перенапряжения и чрезмерной импульсивности в решениях.

Почему об этом нужно знать

О важности хорошего сна необходимо знать не только потому, что это может уберечь вас от необдуманных решений и плохого самочувствия. Те, кто всерьёз озаботился своим здоровьем и намерен менять образ жизни, должны уделить особое внимание сну. Это поможет контролировать себя, вырабатывать полезные привычки, делать выбор в пользу здоровья каждый день.
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