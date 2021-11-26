Диетолог раскрыла конструктор ПП-бутербродов
По словам эксперта, любителям бутербродов не обязательно полностью исключать это блюдо из рациона. А для того, чтобы они шли на пользу здоровью, следует придерживаться простого алгоритма приготовления.
Основу бутерброда должен составлять хлеб из цельнозерновой муки.
Добавить белок. Он может быть представлен в виде вареных, запечённых или приготовленных на пару мяса, птицы или рыбы.
Добавить овощи. Причем, чем больше — тем лучше.
Улучшить вкус поможет в меру добавленная пряная зелень.
Кроме того, врач подчеркнула, что важно отказаться от употребления бутербродов в качестве ужина, а также использования готовых соусов или майонеза. Его можно заменить на смесь зелени, авокадо и горчицы.
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