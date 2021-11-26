Диетолог раскрыла конструктор ПП-бутербродов

Диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить полезные бутерброды.По словам эксперта, любителям бутербродов не обязательно полностью исключать это блюдо из рациона. А для того, чтобы они шли на пользу здоровью, следует придерживаться простого алгоритма приготовления.Основу бутерброда должен составлять хлеб из цельнозерновой муки.Добавить белок. Он может быть представлен в виде вареных, запечённых или приготовленных на пару мяса, птицы или рыбы.Добавить овощи. Причем, чем больше — тем лучше.Улучшить вкус поможет в меру добавленная пряная зелень.Кроме того, врач подчеркнула, что важно отказаться от употребления бутербродов в качестве ужина, а также использования готовых соусов или майонеза. Его можно заменить на смесь зелени, авокадо и горчицы.