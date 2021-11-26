Гинцбург: совместное применение вакцин от гриппа и COVID-19 повышает их эффективность

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что одновременное применение вакцин против коронавирусной инфекции нового типа и гриппа повышает эффективность препаратов. Об этом сообщает ТАСС.По словам Гинцбурга, одновременное применение препаратов усиливает их действие. "Вакцины против гриппа и ковида взаимно усиливают действие друг друга за счет количества протективных антител", — пояснил руководитель ФГБУ "НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения России.Ранее средства массовой информации сообщили о том, что в РФ в гражданский оборот выпустили примерно восемьдесят пять миллионов комплектов вакцин против коронавируса от Центра имени Гамалеи. Как уточнил Александр Гинцбург, в России было выпущено 70 млн комплектов вакцины "Спутник V" и 15 млн доз нового препарата "Спутник Лайт". Гинцбург, при этом, не уточнил объемы выпуска вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона", которые тоже производятся в Российской Федерации.Как заявил иммунолог Николай Крючков, антитела в организме некоторых молодых людей могут сохраняться в течение 8-9 месяцев. Обычно этот период несколько меньше — считается, что нормальная длительность сохранения антител — около шести месяцев.