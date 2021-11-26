Почему диабет особенно опасен для женщин

Молодые женщины тоже сталкиваются с диабетом в репродуктивном возрасте из-за малоподвижного образа жизни. В их случае он может привести к бесплодию.Молодые женщины репродуктивного возраста всё чаще сталкиваются с диабетом из-за малоподвижного образа жизни и лишнего веса. Сахарный диабет 1 и 2 типа вызывает нарушения менструального цикла и более низкие показатели фертильности. Женщины с диабетом более склонны к инфекциям и повреждением репродуктивных органов, включая маточной трубы.Высокий уровень глюкозы в крови приводит к выкидышам или врожденным дефектам плода. Повышенные показатели сахара в крови и избыточное питание растущего плода могут вызвать макросомию или синдром большого ребёнка. Наконец из-за депрессивности, тревожных расстройств и усталости у многих женщин с диабетом снижается либидо, вырабатывается меньшее количество смазки, что приводит к появлению болезненных ощущений во время секса.Для того, чтобы сбалансировать образ жизни и питания необходимо сократить употребление вредных, жирных и переработанных продуктов. Надо пить меньше соков, употреблять меньше десертов и сладостей, сократить употребление соли, а физические нагрузки выполнять каждый день для контроля уровня сахара в крови и сохранения оптимального веса. За сахаром также нужно следить с помощью домашних глюкометров.