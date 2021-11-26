Опубликовано новое крупное исследование о вероятности повторного заражения COVID-19

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О том, что перенесенный COVID-19 или вакцинация не обеспечивают пожизненный иммунитет, стало понятно еще в прошлом году, но остается вопрос, каковы шансы заболеть повторно. Проведенное в Катаре исследование показало, что вероятность реинфекции не слишком велика. Но радоваться рано...Ученые из Катара исследовали случаи заражения коронавирусом среди 353 тысячи человек во время двух волн заболеваемости в стране: с марта по июнь 2020 года и с января по май 2021 года. По оценкам эпидемиологов, на сегодняшний день антитела имеют около 40% населения Катара. Чтобы определить количество людей, заболевших дважды, специалисты проанализировали результаты ПЦР-тестов всех пациентов.Они обнаружили 1304 случая реинфекции, средний интервал между заражениями составил около 9 месяцев. Большинство случаев были легкими, в том числе у тех пациентов, которые в первый раз тяжело перенесли COVID-19. Среди повторно заразившихся госпитализация потребовалась четверым пациентам, но ни один из них не попал в реанимацию. Летальных исходов не было.«Вероятность госпитализации или смерти у повторных инфекций на 90% ниже, чем у первичных. Реинфекции были редкими и, как правило, легкими, возможно, из-за настроенной иммунной системы после первичного заражения», — написали авторы исследования.Специалисты предположили, что иммунный ответ к SARS-CoV-2 может быть аналогичен иммунитету, который вырабатывается после сезонных коронавирусов, когда обеспечивается кратковременная защита против повторного заражения и длительная — против тяжелого течения заболевания.«Если бы это было в случае с SARS-CoV-2, вирус мог бы принять более доброкачественный характер, когда станет эндемическим», — сообщили специалисты.Ученые призвали интерпретировать эти результаты с осторожностью, в первую очередь потому, что оценка повторных случаев проводилась до широкого распространения дельта-варианта в стране. Кроме того, исследование проводилось среди жителей Катара и не факт, что в другой популяции с другим уровнем развития здравоохранения будет такая же картина.В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России повторно заражаются не более 1% переболевших COVID-19, и больше всего случаев приходится на дельта-вариант. По словам директора лаборатории ДНКОМ Андрея Исаева, некоторые пациенты заразились в третий раз.«Это единичные случаи, но такие люди действительно есть и это подтверждено ПЦР-тестами», — сообщил эксперт МедПорталу.