Ученые обнаружили фактор, влияющий на развитие диабета и ожирения
Инсулин определяет уровень дофамина
Группа ученых из Немецкого центра исследований диабета показала, что инсулин снижает уровень дофамина в области головного мозга, которая отвечает за регуляцию системы вознаграждения и когнитивные функции.
Известно, что дофамин – важный нейротрансмиттер системы вознаграждения, а гормон инсулин выделяется после еды для регуляции обмена веществ (гомеостатическая система). Теперь ученые разбираются, как эти две системы взаимодействуют в ключевой для вознаграждения области головного мозга.
Детали исследования
Выводы основаны на эксперименте со здоровыми людьми без избыточного веса, которым вводили инсулин с помощью спрея через нос. Затем МРТ оценивало функциональную активность мозга, а ПЭТ уровень дофамина.
Введение инсулина снижало уровень дофамина и приводило к изменению сетевой структуры мозга.
Это прямые доказательства того, как и где в мозге взаимодействуют сигналы, запускаемые после еды, в частности выброс инсулина и системы вознаграждения,
– подчеркнули ученые.
Важность результатов
Сейчас ученые планируют изучить взаимодействие дофамина и инсулина в головном мозге людей с ожирением и диабетом и намерены восстановить нормальную функцию инсулина с помощью поведенческих или фармацевтических вмешательств.
Результаты могут открыть новые стратегии лечения диабета второго типа и ожирения.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://hronika.info - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий