Ученые обнаружили фактор, влияющий на развитие диабета и ожирения

Ученые обнаружили новый фактор, который может быть ключевым в регуляции метаболизма глюкозы и пищевого поведения. Поэтому, это открывает новые стратегии лечения сахарного диабета и ожирения.Инсулин определяет уровень дофаминаГруппа ученых из Немецкого центра исследований диабета показала, что инсулин снижает уровень дофамина в области головного мозга, которая отвечает за регуляцию системы вознаграждения и когнитивные функции.Известно, что дофамин – важный нейротрансмиттер системы вознаграждения, а гормон инсулин выделяется после еды для регуляции обмена веществ (гомеостатическая система). Теперь ученые разбираются, как эти две системы взаимодействуют в ключевой для вознаграждения области головного мозга.Детали исследованияВыводы основаны на эксперименте со здоровыми людьми без избыточного веса, которым вводили инсулин с помощью спрея через нос. Затем МРТ оценивало функциональную активность мозга, а ПЭТ уровень дофамина.Введение инсулина снижало уровень дофамина и приводило к изменению сетевой структуры мозга.Это прямые доказательства того, как и где в мозге взаимодействуют сигналы, запускаемые после еды, в частности выброс инсулина и системы вознаграждения,– подчеркнули ученые.Важность результатовСейчас ученые планируют изучить взаимодействие дофамина и инсулина в головном мозге людей с ожирением и диабетом и намерены восстановить нормальную функцию инсулина с помощью поведенческих или фармацевтических вмешательств.Результаты могут открыть новые стратегии лечения диабета второго типа и ожирения.