Правило "здоровой тарелки": как не набрать вес зимой

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Эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, каким должно быть питание в холодное время года.Специалист объяснила: для того, чтобы обеспечить встречу весны без лишних килограммов, начать контролировать питание следует уже осень. В этом может помочь правило «здоровой тарелки».Такой принцип питание предполагает разделение тарелки в основные приемы пищи на три части. Половину ее должны заполнять источники клетчатки: овощами или фруктами. Вторая половина заполняется в соотношении: 25% белка (рыба, мясо птицы, бобовые, орехи) и 25% цельнозерновые продукты. Предпочтение следует отдавать запеченным, тушеным или сваренным продуктам.«Добавляйте в умеренном количестве в тарелку растительные масла, идеально — сыродавленные, т. к. в них больше всего пользы и витаминов. Хорошим вариантом станут оливковое, льняное, кунжутное, конопляное, подсолнечное масла», — рекомендует эксперт.Кроме того, она подчеркнула важность достаточного употребления воды, восполнения запасов витаминов и минералов в организме, а также сокращения количества сладостей в рационе.