Выявлена связь между погодой и распространением коронавируса

Учёные из Университета Манчестера в ходе метаанализа обнаружили связь между погодой и риском распространения коронавируса. Это может помочь в планировании профилактических мероприятий в будущем.Метаанализ более 150 научных работ, проведённых ещё на ранних этапах коронавирусной пандемии, позволил обнаружить связь между погодой и распространением патогена. Многие вирусные респираторные заболевания имеют сезонные циклы, например, грипп чаще всего масштабно распространяется зимой, а в тёплое время года его волны затухают. Выражалось предположение о том, что погодные условия могут повлиять на распространенность COVID-19.Впрочем, многие исследования по этому поводу были противоречивыми. Ковид стремительно распространился в странах с устойчиво жарким климатом вроде Индии и Бразилии, но почему-то не желал вызывать такой же ущерб в Африке, где плотность населения даже может быть выше. И вот новый анализ данных ранее опубликованных научных работ позволил сделать несколько основных выводов. Установлено, что азиатские страны имеют более положительную корреляцию между температурой воздуха и распространением коронавируса. И у них уровень заражений был выше с зимы до весны. Однако данная корреляция вовсе не подразумевает причинно-следственную связь.Более высокая солнечная энергия также была связана с сокращением распространения COVID-19. Но во многих исследованиях, занимавшихся связью между погодой и заболеваемостью, не учитывался временной лаг между погодой в тот день, когда люди заражались, и тем днём, когда у них появлялись симптомы. Хорошо известно, что инкубационный период может составлять до двух недель. Исследователи почему-то упорно его игнорировали.