Ученые объяснили, почему вредно все время дышать ртом

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Дыхание через рот может обострить симптомы астмы.Люди с рождения созданы так, чтобы дышать носом. Дыхание носом имеет гораздо больше преимуществ для вашего тела, чем вдыхание воздуха ртом.Преимущества дыхания носомНоворожденные почти все время вдыхают и выдыхают носом. Это связано со строением нашего горла, это позволяет дышать и сосать жидкости одновременно, не задыхаясь. Это механизм выживания.Дыхание носом отвечает за несколько важных функций, которых нет у дыхания ртом:Контроль температуры – воздух согревается, когда проходит через нос. Холодный воздух может вызвать раздражение дыхательных путей.Фильтрация – волосы в носу задерживают пыль, грязь и микробы.Увлажнение – когда воздух попадает в легкие через нос, он увлажняется. Без этого у человека начинается сухость во рту и может болеть горло.Некоторые эксперты считают, что при дыхании носом организм поглощает на 10 – 20% больше кислорода, чем ртом.Недостатки дыхания ртомЕсли ребенок постоянно дышит ртом во время сна, это может привести к замедлению роста. Такие дети хуже спят, потому ночью у них производится меньше гормона роста. Дыхание ртом во сне иногда приводит к галитозу – хроническому неприятному запаху изо рта. Также оно может испортить прикус.Во время сна человек, дышащий ртом, теряет больше влаги, из-за чего утром может болеть голова, будет усталость и пересохшее горло. У взрослых с астмой дыхание ртом делает работу легких не столь эффективной, также могут обостряться симптомы астмы.