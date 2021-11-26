Ковид чаще всего распространяют непривитые

Всемирная организация здравоохранения назвала непривитых людей основными виновниками распространения COVID-19. В этой связи крайне важно для всех, кто не имеет медицинского отвода от вакцинации, пройти через прививки.

Масштабы всеобщей вакцинации на планете постоянно растут, но их недостаточно для того, чтобы обуздать пандемию. А непривитые граждане не только чаще всего болеют в тяжелой форме и умирают от коронавируса, но и являются основными распространителями коварного патогена. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В России почти половина пожилых граждан всё ещё не вакцинирована, и более 99% умирающих от коронавируса в нашей стране это люди, которые не проходили через вакцинацию, либо купили поддельные сертификаты. Даже очень высокая смертность, превышающая 1 230 человек в день, не останавливает россиян, категорически не желающих вакцинироваться. Они продолжают играть в русскую рулетку.

От положения дел с вакцинации зависит и дальнейшее развитие ситуации в нашей стране. Вполне возможно, что режим обязательного предъявления сертификатов о вакцинации будет распространяться и дальше, затронув некоторые виды общественного транспорта. Нельзя исключить, что с февраля любые поездки на поездах и полёты на самолётах будут возможны только при предъявлении настоящего сертификата о вакцинации.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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