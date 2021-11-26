Ковид чаще всего распространяют непривитые

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Всемирная организация здравоохранения назвала непривитых людей основными виновниками распространения COVID-19. В этой связи крайне важно для всех, кто не имеет медицинского отвода от вакцинации, пройти через прививки.Масштабы всеобщей вакцинации на планете постоянно растут, но их недостаточно для того, чтобы обуздать пандемию. А непривитые граждане не только чаще всего болеют в тяжелой форме и умирают от коронавируса, но и являются основными распространителями коварного патогена. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.В России почти половина пожилых граждан всё ещё не вакцинирована, и более 99% умирающих от коронавируса в нашей стране это люди, которые не проходили через вакцинацию, либо купили поддельные сертификаты. Даже очень высокая смертность, превышающая 1 230 человек в день, не останавливает россиян, категорически не желающих вакцинироваться. Они продолжают играть в русскую рулетку.От положения дел с вакцинации зависит и дальнейшее развитие ситуации в нашей стране. Вполне возможно, что режим обязательного предъявления сертификатов о вакцинации будет распространяться и дальше, затронув некоторые виды общественного транспорта. Нельзя исключить, что с февраля любые поездки на поездах и полёты на самолётах будут возможны только при предъявлении настоящего сертификата о вакцинации.