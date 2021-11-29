Как улучшить зрение пожилым людям: полезные продукты

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Катаракта и макулодистрофия – распространенные офтальмологические заболевания среди пожилых людей.Старение влияет на все органы, в том числе и глаза. Но правильное питание может замедлить дегенеративные процессы. Для здоровья глаз необходимы антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, каротиноиды и ресвератрол. Многие люди не понимают важность питания для хорошего зрения. Эксперты обеспокоены, что современный рацион через 5-10 лет станет одной из основных причин возрастных дегенеративных заболеваний глаз.АнтиоксидантыСчитается, что свободные радикалы повреждают клетки. Поэтому для защиты глаз нужны антиоксиданты – витамины и минералы, особенно витамины C, E, цинк, селен и медь. Очень уязвима перед окислением макула – участок сетчатки, который отвечает за центральное зрение, восприятие оттенков и мелких деталей. Основной источник антиоксидантов – фрукты и овощи яркого цвета, а также молочные продукты, морепродукты и нежирное красное мясо, орехи.Омега-3 жирные кислотыОдна из омега-3 жирных кислот – докозагексаеновая (ДГК) – играет ключевую роль в структуре и функциях сетчатки. Она необходима для развития зрения у младенцев и его поддержания у взрослых людей. Клинические испытания показали, что омега-3 жирные кислоты облегчают симптомы синдрома сухого глаза. Лучший источник ДГК – это жирная рыба, например, лосось, сельдь.КаротиноидыЛютеин и зеаксантин – важный компонент макулы. Эти пигменты защищают клетки сетчатки от окислительного стресса и вредного голубого света. Они содержатся в шпинате, брокколи, горохе.РесвератролИзвестно, что для здоровья полезен ресвератрол – полифенол, который содержится в виноградных шкурках и арахисе. Некоторые ученые считают, что ресвератрол является объяснением «французского парадокса»: французы, несмотря на диету с большим количеством насыщенных жиров, редко страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Видимо, они защищены ресвератролом из вина. Этот антиоксидант полезен и для глаз.Внимание! Выбирайте продукты для зрения для детей и взрослых, исходя из ситуации и целей. Например, против конъюнктивита эффективен сок петрушки, при постоянном и длительном напряжении глаз во время работы – свежевыжатый морковный сок, а для эластичных сосудов – желтые фрукты или шиповник.