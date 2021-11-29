Ученые выяснили, как кофе влияет на почки

Напиток может представлять собой потенциальный вред для этого органа.Американские ученые провели исследование, выяснив, как кофе влияет на работу почек.Медики неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек.Исследователи выявили метаболиты в сыворотке крови, связанные с потреблением кофе, и изучали связь между этими метаболитами и возникновением хронических болезней почек. Были изучены данные двух экспериментов. В одном из них средний возраст добровольцев составил 54 года. 55% участников употребляли бодрящий напиток каждый день, а 32% — больше двух чашек в день. Во втором исследовании взяли участие люди, средний возраст которых составил 48 лет, 57% добровольцев пили кофе ежедневно, а 38% — больше двух чашек в сутки.Всего американские специалисты обнаружили 20 уникальных метаболитов в сыворотке крови участников, которые были связаны с потреблением кофе. Три из них были связаны с возникновением хронических болезней почек. При этом уточняется, что один из них может способствовать благоприятным исходам для здоровья почек, а два других могут представлять собой потенциальный вред для этого органа.