Ученые выяснили, как кофе влияет на почки

Напиток может представлять собой потенциальный вред для этого органа.

Американские ученые провели исследование, выяснив, как кофе влияет на работу почек.

Медики неоднократно подчеркивали, что в умеренных количествах кофе положительно действует на организм, в частности придает энергии и бодрости, а также снижает риск развития различных болезней. Но недавнее исследование, проведенное американскими специалистами, показало, что напиток негативно сказывается на работе почек.

Исследователи выявили метаболиты в сыворотке крови, связанные с потреблением кофе, и изучали связь между этими метаболитами и возникновением хронических болезней почек. Были изучены данные двух экспериментов. В одном из них средний возраст добровольцев составил 54 года. 55% участников употребляли бодрящий напиток каждый день, а 32% — больше двух чашек в день. Во втором исследовании взяли участие люди, средний возраст которых составил 48 лет, 57% добровольцев пили кофе ежедневно, а 38% — больше двух чашек в сутки.

Всего американские специалисты обнаружили 20 уникальных метаболитов в сыворотке крови участников, которые были связаны с потреблением кофе. Три из них были связаны с возникновением хронических болезней почек. При этом уточняется, что один из них может способствовать благоприятным исходам для здоровья почек, а два других могут представлять собой потенциальный вред для этого органа.
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