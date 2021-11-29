Чистим сосуды с помощью боярышника: лучшие рецепты

В лечебных целях применяются препараты из плодов, цветков и листьев боярышника. Из плодов готовится жидкий экстракт или настойка, которая затем используются для успокоения нервной системы, уменьшения возбудимости сердечной мышцы, улучшения кровообращения в коронарных сосудах сердца и сосудах головного мозга. Эти препараты также оказывают антиаритмическое действие. Они применяются при лечении неврозов сердца, начальных стадий гипертонической болезни и атеросклероза, мерцательной аритмии и пароксизмальной тахикардии, бессонницы, а также заболеваний, вызванных повышенной функцией щитовидной железы.В народной медицине настои плодов и цветков боярышника издавна используются при лечении различных заболеваний, в том числе и для очищения сосудов от холестерина, очищения желудочно-кишечного тракта и восстановления организма после лечения какого-либо заболевания.Рецепт 1.Настой из цветков боярышника можно применять для поднятия иммунитета и очищения организма от токсинов. Для настоя потребуется 60 г высушенного сырья. Залить его 500 мл кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Принимать по 50 мл 3 раза в день перед едой в течение 3 недель.Рецепт 2.При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также для устранения стресса рекомендуется принимать напары из высушенных цветков боярышника и плодов. Для напара потребуется 10 г цветков и 10 г измельченных сушеных плодов. Залить сырье 250 мл кипятка, настаивать 3–4 часа, процедить.Принимать по 200 мл 3 раза в день за 1 час до еды в течение 2 недель.Рецепт 3.Для улучшения состояния нервной системы и нормализации работы желудочно-кишечного тракта рекомендуется настой из лекарственного сбора с добавлением цветков боярышника. Для настоя смешать 20 г цветков боярышника, 20 г травы пустырника волосистого, 20 г сушеницы и 5 г цветков ромашки аптечной. Поместить в термос 60 г сырья, залить 500 мл кипятка. Настаивать 3–4 часа, процедить. Принимать по 50 мл 4 раза в день перед едой в течение 2 недель.Рецепт 4.Спиртовая настойка боярышника применяется при неврозах и стрессах, а также для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, для повышения аппетита. Спиртовую настойку боярышника нельзя принимать при пониженном артериальном давлении.Для приготовления настойки из боярышника потребуется 250 мл сока из свежих цветов боярышника и 500 мл 90 %-ного спирта. Поместить сырье в плотно закрывающуюся стеклянную посуду. Настаивать 2 недели в темном прохладном месте, процедить. Принимать по 40 капель на 25 мл кипяченой охлажденной воды 3 раза в день до еды. Длительность курса — 2 недели.Рецепт 5.Для профилактики различных заболеваний, улучшения работы сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта показано применение экстракта боярышника.Можно использовать аптечный препарат. Принимать по 40 капель на 30 мл воды 3 раза в день перед едой в течение 2 недель.Рецепт 6.Спиртовая настойка целебных трав с добавлением плодов боярышника рекомендуется для восстановления организма. Для настойки потребуется 20 г травы вербены лекарственной, 10 г травы мяты перечной, 15 г измельченных сушеных плодов боярышника кроваво-красного, 500 мл 90 %-ного медицинского спирта. Поместить сырье в стеклянную посуду, залить спиртом, плотно укупорить и оставить в темном прохладном месте. Настаивать 10–12 дней, периодически взбалтывая, затем процедить.Перелить готовую настойку в емкость из темного стекла и хранить в прохладном темном месте. Принимать по 20–30 капель, разбавив 25 мл воды 3 раза в день после еды в течение 2–3 недель.Рецепт 7.Данный препарат показан для лечения авитаминоза и повышения иммунитета. Для приготовления настоя потребуется 40 г плодов боярышника, 20 г листьев земляники лесной. Поместить сырье в термос, залить 500 мл кипятка, настаивать 8 часов, затем процедить. Принимать по 100 мл 2 раза в день перед едой в течение 2 недель.Рецепт 8.Для настоя смешать 40 г измельченных сушенных плодов боярышника и 20 г листьев черной смородины.Поместить сырье в термос, залить 500 мл кипятка, настаивать 8 часов, затем процедить. Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой в течение 3 недель.Сушеные плоды и цветки боярышника рекомендуется также заваривать вместо чая (в смеси с листьями и плодами земляники, черной смородины, шиповника).Рецепт 9.Из плодов боярышника, земляники и черной смородины можно готовить чай и пить его вместо обычного. Для приготовления чая 20 г измельченных плодов боярышника смешать с 20 г измельченных плодов земляники, добавить 20 г листьев черной смородины и 1 листик мяты.Поместить сырье в термос, залить 500 мл кипятка, настаивать 8 часов, процедить. Пить как чай по 200 мл 3 раза в день. При желании можно подсластить такой чай медом (5–8 г меда на 200 мл чая).Рецепт 10.Для профилактики различных заболеваний и восстановления организма рекомендуется принимать настой из плодов боярышника с лимонным соком и медом.Для настоя поместить в термос 50 г плодов боярышника, залить 500 мл кипятка, настаивать 10 часов, потом процедить, смешать с 50 мл свежевыжатого лимонного сока. Принимать по 150 мл 3 раза в день за 1 час до еды. Перед употреблением добавить в 200 мл смеси 5 г меда и размешать. Курс терапии — 2–3 недели.