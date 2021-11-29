Ученые обнаружили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса, который может вызвать новые волны пандемии
Ученые заявили, что новый вариант Covid "B.1.1.529" несет "чрезвычайно большое количество" мутаций.
Штамм содержит 32 мутации в шиповидном белке, части вируса, которую большинство вакцин используют для обучения иммунной системы борьбе против коронавируса. Мутации в шиповидном белке могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться, а также затрудняют атаку иммунных клеток на патоген.
Британский генетик предположил, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного СПИДом.
Впервые этот вариант был обнаружен в Ботсване, где к настоящему времени зафиксировано три случая. Еще шесть случаев подтверждены в Южной Африке и один в Гонконге у путешественника, который вернулся из Южной Африки.
В газете также добавили, что некоторые вирусологи в Южной Африке уже обеспокоены появлением штамма, учитывая недавний рост случаев заболевания в одном из районов, где были обнаружены случаи заболевания "B.1.1.529".
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