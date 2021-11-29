Ученые обнаружили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса, который может вызвать новые волны пандемии

Британские ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который является более опасным, чем предыдущие разновидности. Помимо этого он устойчив к вакцинам, однако пока не очень распространен. Специалисты полагают, что этот штамм может вызвать новые волны пандемии.

Ученые заявили, что новый вариант Covid "B.1.1.529" несет "чрезвычайно большое количество" мутаций.

Штамм содержит 32 мутации в шиповидном белке, части вируса, которую большинство вакцин используют для обучения иммунной системы борьбе против коронавируса. Мутации в шиповидном белке могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и распространяться, а также затрудняют атаку иммунных клеток на патоген.

Британский генетик предположил, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного СПИДом.

Впервые этот вариант был обнаружен в Ботсване, где к настоящему времени зафиксировано три случая. Еще шесть случаев подтверждены в Южной Африке и один в Гонконге у путешественника, который вернулся из Южной Африки.

В газете также добавили, что некоторые вирусологи в Южной Африке уже обеспокоены появлением штамма, учитывая недавний рост случаев заболевания в одном из районов, где были обнаружены случаи заболевания "B.1.1.529".
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