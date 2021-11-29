Как получить удовольствие от объятий

Исследователи из Лондонского университета решили обнаружить факторы, влияющие на уровень удовольствия после обнимашек. Были проведены эксперименты, которые показали, что обниматься нужно правильно.Объятия, в целом, являются проявлением близости между людьми. Но их смысл зависит от места осуществления этого акта. Иногда объятия просто используются как приветствие, иногда как способ выражения близости к партнёру или средство утешение. А иногда они имеют и четкий половой подтекст. В ходе одного из экспериментов исследователи пытались измерить уровень удовольствия в ограниченных обстоятельствах, когда незнакомые друг с другом женщины обнимали других женщин. При этом добровольцев просили надеть повязки на глаза, чтобы они не видели тех, кого обнимают.Единственным фактором, влияющим на уровень удовольствия от объятий, была их продолжительность. Короткие объятия добровольцам не нравились, они хотели, чтобы обнимашки длились не менее 5-10 секунд. При этом уровень удовольствия оценивали сами участники эксперимента.Далее исследователи ходили по кампусу Лондонского университета и просили встречные пары обниматься. В некоторых случаях пары были одного пола, а в других противоположного. Люди также оценивали уровень удовольствия самостоятельно. Более длительные объятия вызывали максимальное удовольствие. При этом обнаружилась некоторая разница в удовольствиях между объятиями крест-накрест, или когда руки ложились на бедра и талию. У разнополых партнёров второй тип объятий вызывал больше удовольствий, а вот если обнимались двое мужчин, то им больше нравилось заводить руки за спину крест-накрест.