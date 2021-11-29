В вегетарианских сосисках обнаружили море соли

Растительные альтернативы сосисок и тефтелей содержат огромное количество соли. К такому неприятному выводу пришли исследователи из Университета королевы Марии в Великобритании.Если человек решает отказаться от традиционной диеты и перейти только на растительную пищу, то ему часто предлагают вегетарианские версии сосисок, колбасы и даже тефтелей. На вкус они не настолько радикально отличаются от настоящего мяса, чтобы вызывать резкое отторжение. Однако это достигается за счёт использования значительного количества ароматизаторов и соли, которая представляет вред для здоровья, если её употреблять в таких пропорциях.Веганские и вегетарианские продукты по умолчанию считаются здоровыми, но уровень соли в них намного превосходит предельно безопасный, определяемый санитарными службами. Более 75% продуктов питания, проанализированных экспертами из Лондона, превышают эту самую предельно безопасную дозу соли, что устанавливается властями. Авторы исследования сравнили 207 растительных заменителей мяса с 226 настоящими мясными продуктами.Было установлено, что вегетарианские альтернативы мяса, которые имеют меньше калорий и насыщенных жиров и больше волокон, содержат существенно более высокий показатель соли в 5 из 6 категорий продуктов. Избыток соли в рационе является основной причиной развития гипертонии, а это главный единичный фактор риска инсульта и причина развития инфаркта.