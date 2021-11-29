Веганы рассказали, почему никому нельзя есть рыбу и морепродукты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Человечество должно сократить объем потребления рыбы и морепродуктов, чтобы снизить степень негативного антропогенного воздействия на планету, но существуют и другие причины, по которым следует отказаться отВ рыбной промышленности, как отметили веганы, часто используется детский труд. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной Организации объединенных наций, примерно две трети всех детей, занятых детским трудом во всех странах, трудятся в сельскохозяйственной отрасли — в частности, в рыбной сфере. Дети занимаются такими видами деятельности, как ловля рыбы или ремонт сетей.Другая проблема — рабский труд, который позволяет обеспечить человечество дешевыми морепродуктами. Это особенно актуальная проблема для стран Юго-Восточной Азии, которые экспортируют значительные объемы морепродуктов.Если вам плевать на судьбу детей и рабов, занятых в рыбной промышленности, то подумайте о том, что рыба и морепродукты часто загрязнены ядовитыми химическими стоками — говорят веганы. Пестициды, антибиотики и тяжелые металлы — внутри условно полезной рыбы можно обнаружить самые разные неприятные сюрпризы. Использование антибиотиков при выращивании рыбы на фермах ведет к появлению все более резистентных микробов, которые могут вызывать массовые вспышки инфекционных болезней.