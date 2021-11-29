Названы самые полезные крупы для людей с диабетом

Продуманное питание позволяет пациентам предотвратить серьезные осложнения диабета: слепоты, ампутаций, инфаркта, инсульта.Для людей с сахарным диабетом сбалансированное питание является необходимым условием достижения цели лечения – показателя гликированного гемоглобина ? 7% и компенсации СД. Поэтому медики советуют выбирать цельнозерновые крупы — они насыщают организм энергией и являются источником необходимых для организма пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.Людям с диабетом рекомендуется употребление круп с низким и средним гликемическим индексом (ГИ). Такие продукты медленно расщепляются в желудочно-кишечном тракте, соответственно сахар в крови постепенно повышается. Это позволяет пациентам контролировать свое состояние и избежать устойчивого повышения уровня глюкозы крови, что может стать причиной серьезных осложнений диабета: слепоты, ампутаций, инфаркта, инсульта.Итак, какие крупы людям с сахарным диабетом следует положить в свою продуктовую корзину:жемчужную крупу (ГИ: 20-30) — она содержит мало калорий, улучшает зрение, нормализует работу желудочно-кишечного тракта и снижает холестерин;черный дикий рис (ГИ: 35) – содержит большое количество клетчатки, аминокислот, витамины E и В, железо и магний;ячную (ГИ: 35) — замедляет усвоение углеводов, содержит клетчатку и аминокислоты;булгур (ГИ: 35-45) – ускоряет обмен веществ, содержит фолиевую кислоту, витамины А, В5 и В1;пшеничную (ГИ: 40-50) — нормализует работу кишечника;овсяную (ГИ: 40-50) – очищает сосуды и приводит в норму уровень холестерина.При этом следует ограничить потребление до нескольких раз в неделю круп со средним гликемическим индексом — гречихи (ГИ: 50-55) и бурого риса (ГИ: 50-55), а также совсем исключить из рациона манную крупу (ГИ: 80-85) , кукурузную (ГИ: 70-75) и белый шлифованный рис (ГИ: 70).«Однако помните, что гликемический индекс зависит от способа приготовления крупы: чем более густая каша, тем ниже ее индекс, разваренные каши имеют больший гликемический индекс», — говорится в сообщении.