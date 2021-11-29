Эксперты сообщили, почему нельзя держать в доме фикус

Комнатное растение фикус опасно для человека, так как сок, который он выделяет содержит опасные для здоровья вещества.Вечнозеленое растение фикус относится к семейству Тутовые. Это представители, как больших деревьев, так и простых комнатных растений. Многие люди выращивают его в домах, так как он неприхотлив в уходе и радует глаз.В самом начале, когда люди только узнали о фикусе, они считали, что присутствие этого растения в доме, сказывается на атмосфере внутри дома. Говорили, что фикус может привести к беде, равно, как он же может привести к хорошим вестям. Поэтому одни ставили фикус у себя в доме, а другие немедленно избавлялись от него.Тем не менее, чтобы выяснить на практике, влияет ли это комнатное растение на человека, ученые исследовали содержимое фикуса. Оказалось, что растение содержит белый сок, который может выделиться, если повредить листья. Этот сок ядовит для человека.Исследователи также выяснили, что фикус способен поглощать такие вещества, как бензол, формальдегид и фенол. Сам цветок перемещать с места на место, а расти ему лучше в условиях непрямых солнечных лучей.