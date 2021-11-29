Секреты людей, которые никогда не болеют

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Болеть не любит никто. С этим утверждением трудно поспорить. Настроение скачет как на американских горках, усталость сопровождает с самого утра, а плохое самочувствие не дает радоваться привычным мелочам.Есть люди, которым все завидуют: они никогда не болеют и всегда остаются в хорошей форме. Остальные готовы пойти на любые жертвы, лишь бы узнать их секрет.Эксперты раскрыли тайну и собрали в одном обзоре 7 секретов людей, которые никогда не болеют. Берите с них пример!Пьют много водыГрамотный питьевой режим — гарантия крепкого здоровья. Не секрет, что наш организм преимущественно состоит из воды. При этом ежедневно мы теряем определенное количество влаги. Если этот уровень не поддерживать, то организму грозит обезвоживание со всеми вытекающими последствиями: иммунитет падает, пищеварительная система работает со сбоями, усталость не исчезает.Вода мягко очищает организм от шлаков и токсинов. Печень и почки работают лучше и эффективнее справляются со своей задачей. В результате организм защищен от неблагоприятной среды, в которой активнее размножаются вирусы и бактерии.Отказываются от сахараВ ходе научных исследований было установлено, что сахар снижает иммунитет в 17 раз. В результате организм становится уязвимым и незащищенным от вирусных и инфекционных заболеваний. Если вы хотите поддерживать иммунитет на высоком уровне, то стоит отказаться от сахара совсем или свести его потребление к минимуму.Начните с малого: откажитесь от сахара в напитках, исключите из рациона газировку, не покупайте магазинные соусы и замените утренние булочки на натуральный йогурт с ягодами.Едят овощи и фруктыОвощи и фрукты в обязательном порядке должны присутствовать в рационе каждого здорового человека. В них содержится большое количество витаминов, антиоксидантов, минералов и клетчатки, которые так необходимы для нормальной работы организма.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневно съедать5 порций различных овощей и фруктов. При этом плоды можно есть не только в свежем виде, но и запекать. Большинство из них сохраняют свои полезные свойства даже под действием высоких температур.Не игнорируют натуральные добавкиПищевая промышленность развивается стремительными темпами. На полках супермаркетов и среди ассортимента интернет-магазинов появляется такое большое количество здоровой еды, что иногда сложно остановить свой выбор на чем-то одном.Откажитесь от лекарственных препаратов в пользу суперфудов. Такая еда присутствует в рационе каждого человека, который заботится о своем здоровье. Горький шоколад, семена льна, кэроб, киноа, черника, капуста кейл, порошок маття — в этих продуктах сконцентрированы самые полезные вещества, которые повышают защитные силы организма и благоприятно влияют на работу других органов.Не забывают про витамин СВитамин С важен для крепкого иммунитета. Это вещество повышает защитные силы организма и его сопротивляемость различного рода вирусам и бактериям. Здоровые люди это знают и начинают день со стакана воды с лимоном.Витамин С содержится не только в цитрусовых. Если вы хотите добавить его в свой рацион и укрепить здоровье, то обратите внимание на облепиху, черную смородину, шиповник, киви, болгарский перец, рябину, все виды капусты, калину, землянику, рябину и апельсины.Добавляют в блюда зеленьЕсли вы еще не приобрели привычку есть много зелени, то самое время это исправить. Зелень — это ценный источник антиоксидантов, витаминов А и Е, минералов, органических кислот и клетчатки. Все эти вещества заметно укрепляют иммунитет и повышают защитные силы организма. Всего лишь небольшая горсть зелени сотворит настоящие чудеса с вашим здоровьем. Кинза, укроп, петрушка, базилик, фенхель, эстрагон — выбор огромен.Любят кисломолочные продуктыСостояние кишечника напрямую связано со здоровьем всего организма. Здоровая микрофлора благоприятно влияет на самочувствие и настроение человека, а также на жизнедеятельность других органов. При неблагоприятной микрофлоре кишечника инфекции и вирусы так и "липнут" к организму.Чтобы микрофлора кишечника была здорова, необходимо добавить в свой рацион кисломолочные продукты. Кефир, ряженка, простокваша, натуральный йогурт, варенец — экспериментируйте и ищите любимые вкусы.