Названы полезные свойства клубники
1) Улучшает состояние кожных покровов. Витамин С, который в больших количествах содержится в клубнике, способствует выработке коллагена. Именно благодаря коллагену кожа сохраняет свою упругость и эластичность.
2) Уменьшает отеки. В клубнике содержится калий, который способствует уменьшению отеков.
3) Помогает бороться с простудой и снять усталость. Витамин С увеличивает активность белых кровяных телец и увеличивает их способность бороться с вирусами. Данный эффект помогает бороться с простудой и снять усталость.
4) Помогает уменьшить усталость глаз. Антоцианы, которые содержатся в клубнике, имеют положительное влияние на сетчатку глаз.
5) Снижает уровень холестерина и помогает в борьбе с запорами. За эту функцию отвечают пектины.
6) Имеет положительное влияние во время беременности. В клубнике содержится фолиевая кислота, которая помогает выработке красных кровяных телец и новых клеток, а также оказывает положительное влияние на развитие плода.
Клубнику рекомендуют есть не подвергая предварительной термической обработке. Свежая клубника имеет куда больше пользы. Также промывать ее следует со стеблями и лишь после удалять их, иначе ягода станет водянистой.
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