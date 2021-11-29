Названы полезные свойства клубники

Клубника является одной из наиболее популярных ягод, используется во многих сферах кулинарии и многим нравится. Специалисты перечислили ряд полезных свойств клубники:1) Улучшает состояние кожных покровов. Витамин С, который в больших количествах содержится в клубнике, способствует выработке коллагена. Именно благодаря коллагену кожа сохраняет свою упругость и эластичность.2) Уменьшает отеки. В клубнике содержится калий, который способствует уменьшению отеков.3) Помогает бороться с простудой и снять усталость. Витамин С увеличивает активность белых кровяных телец и увеличивает их способность бороться с вирусами. Данный эффект помогает бороться с простудой и снять усталость.4) Помогает уменьшить усталость глаз. Антоцианы, которые содержатся в клубнике, имеют положительное влияние на сетчатку глаз.5) Снижает уровень холестерина и помогает в борьбе с запорами. За эту функцию отвечают пектины.6) Имеет положительное влияние во время беременности. В клубнике содержится фолиевая кислота, которая помогает выработке красных кровяных телец и новых клеток, а также оказывает положительное влияние на развитие плода.Клубнику рекомендуют есть не подвергая предварительной термической обработке. Свежая клубника имеет куда больше пользы. Также промывать ее следует со стеблями и лишь после удалять их, иначе ягода станет водянистой.