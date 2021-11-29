Диетолог назвала лучшие источники витамина С

Сколько фруктов и овощей нужно съесть, чтобы получить суточную норму витамина С.В осенний и зимний период каждый должен заботиться о своем здоровье еще более тщательно, чем летом и весной. Чтоб повысить иммунитет специалисты рекомендуют – правильно и сбалансировано питаться, отказаться от диет, есть много сезонных овощей, фруктов и ягод, так как в них много необходимых витаминов, особенно – С, и микроэлементов.Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook в каких продуктах наибольше необходимого витамина С, а также как их правильно готовить, чтобы он не разрушился.Специалист отметила, что если не получать в достаточном количестве витамин С – может развиваться гиповитаминоз.«Витамин С важен для синтеза коллагена, участвует в восстановлении кожи, костей, суставов, связок, в процессе свертывания крови, нужен для эластичности и прочности сосудистой стенки, для иммунной защиты», – объяснила Фус.Что нужно съесть, чтобы получить достаточно витамина С (70 – 100 мг – суточная норма)1. 100 г капусты, 1 яблоко, 1 помидор содержат вместе норму витамина С;2. 40 г болгарского перца;3. 30 г черной смородины;4. 100 г цветной капусты (на пару);5. 100 г апельсина.Основные и доступные источники витамина С:КивиКвашеная капустаЯгодыЦитрусовыеПерецПомидорыЯблокиЧерная смородинаЦветная капустаШиповникОблепихаЗеленьПеченьХренСпециалист рекомендует есть эти продукты в свежем, замороженном и квашеном виде, тогда они будут наиболее полезны и вы не разрушите витамин С.«Очень важно максимально сохранить этот витамин в продуктах. Витамин C водорастворимый – неустойчивое соединение, распадается при длительном хранении. Аскорбиновая кислота легко окисляется. Продукты нельзя хранить в металлических емкостях, поскольку аскорбиновая кислота вступает в реакцию. Витамин C также не следует подвергать воздействию света, повышенной влажности воздуха. Сушка, нарезка, длительный нагрев продуктов в кастрюле с открытой крышкой, повторный разогрев блюд, медная или железная кухонная посуда разрушают мощный антиоксидант», – добавила Светлана Фус.