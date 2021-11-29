Названы 9 плюсов помидоров для здоровья

Помидоры имеют в своем составе большое количество полезных веществ. В них содержатся витамины А, С, К, В6. Помимо этого, в них содержатся фолиевая кислота, калий, магний, тиамин, ниацин, медь и фосфор. Все эти вещества имеют значительную роль в поддержании здоровья организма.Наиболее важным плюсом является малое количество холестерина, насыщенных жиров, натрия и калорий в помидорах. Это делает помидоры хорошим продуктом в качестве здорового питания. Однако помимо всех этих качеств, ученые выделили 9 причин для того, чтобы есть помидоры:1) Улучшение состояния кожи. Помидоры способствуют очищению кожи, помогут сделать ее мягче. Ликопин является прекрасным антиоксидантом, который обеспечивает защиту кожи от солнечных ожогов и различных повреждений, которые появляются из-за воздействия ультрафиолета.2) Повышение зрения. Фитохимические антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в помидорах, способствуют защите глаз от повреждений из-за света.3) Является средством профилактики рака. Ликопин, который содержится в помидорах, имеет стойкость к окислительным процессам.4) Поможет снизить уровень сахара в крови. В помидорах содержится малое количество углеводов. Это обеспечивает эффективное снижение сахара в крови. Также в помидорах содержится хром, который контролирует уровень сахара, и клетчатка, которая защищает от гипергликемии.5) Имеют положительное влияние на сон. Витамин С и ликопин, содержащиеся в помидорах, улучшают сон.6) Поддерживают здоровье костной ткани. Эта функция обеспечивается благодаря витамину К.7) Помогают в борьбе с хроническими болями. С этим справляются противовоспалительные вещества, в избытке находящиеся в помидорах.8) Имеют пользу для волос. Благодаря содержащемуся в них железу происходит укрепление волос.9) Могут помочь похудеть. Этот овощ почти не содержит жира и холестерина. Также они богаты клетчаткой и водой, что обусловливает быстрое наступление насыщения без приобретения лишних калорий.