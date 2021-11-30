Насколько необходима нам зубная нить

Все мы не раз слышали о том, как важно использовать зубную нить для чистки зубов. Но неправильное её применение может повредить десны.Учёные полагают, что ежедневно пользоваться зубной нитью для повседневной гигиены полости рта нет необходимости. Но если вы сочетаете её с обыкновенной зубной щёткой, то это дает преимущество в деле снижения риска заболеваний десен, если сравнивать просто с зубной щёткой. С помощью зубной нити мы прочищаем пространства между зубами, где скапливаются остатки пищи. Далеко не всегда зубная щётка позволяет решить эту проблему.При профессиональном использовании зубная нить снижает риск кариеса. Её можно рекомендовать использовать людям и с такими промежутками между зубами, куда не проникают щетины зубной щетки. Но не следует применять зубную нить в качестве единственного инструмента гигиена полости рта, а в стандартный набор она входить может.Не забывайте о том, что несоблюдение правил использования зубной нити чревато повреждениями дёсен. Если вы слишком жёстко надавливаете на нее, то она может полоснуть по дёснам и вызвать их кровотечения. В этом случае на какое-то время стоит перестать пользоваться нитью на месте ранения, пока оно не заживёт. Ну а если вам вообще не нравится зубная нить, то приобретите себе устройство под названием ирригатор, которое с помощью сильного потока воды промывает зоны между зубами ещё более эффективно, чем нить.