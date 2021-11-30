Дофамин: вот, что делает «гормон счастья» на самом деле

Дофамин в наши дни превознесен до уровня некого культа. Многие называют его «химической формулой счастья», хотя на самом деле это не так. Объясняем почему.Дофамин в наши дни превознесен до уровня некого культа. Хотите похудеть? Сядьте на дофаминовую диету. Хотите хорошо одеваться? Дофамин поможет и здесь. Мечтаете пополнить ряды гениальных предпринимателей Силиконовой Долины? Тогда повысьте свой уровень дофамина. Хотите непрекращающегося чувства удовольствия? Зарядите свой мозг таким количеством дофамина, сколько он сможет вместить. Есть непреодолимое желание ощутить дофаминовый прилив? Тогда проверьте свой телефон, почитайте что-нибудь, посмотрите рекламное объявление или просто представьте себе что-то хорошее.Преступление против дофаминаДофамин улучшает ваши умственные способности, дарит вам фигуру мечты и делает вас счастливыми. Согласитесь, довольно неплохо для «хлюпающего» у вас в мозгу обычного химического вещества. Но почти все сказанное выше – полная чушь.Вот, что делает дофамин на самом деле. Его уровень меняется либо быстро, либо медленно. Быстрое изменение сигнализирует об ошибках, а медленное мотивирует человека. И на этом все.Дофамин: быстрый и медленный. Ошибка и мотивация. Именно они определяют два разных способа выработки данного вещества. Первый – точный, непродолжительный и большой всплеск дофамина, территориально ограниченный одной из частей головного мозга. Второй – постоянный и способствующий поддержанию одинаковой концентрации вещества во многих областях мозга.А вот еще несколько заблуждений.Дофамин находится одновременно во многих частях человеческого мозга. Например, в небольших количествах он присутствует даже в ваших глазных яблоках. Когда люди начинают говорить о дофамине, то подразумевают, что данное вещество вырабатывается лишь небольшими группами нейронов где-то в центральной доли мозга. А еще они «знают», где эти нейроны вырабатывают дофамин: в большой и теплой части мозга, спрятанной сразу под его корой, а именно – в полосатом теле.Но как именно точный, непродолжительный и большой выброс дофамина сигнализирует об ошибке? Предположим, вы пришли к другу в гости без предупреждения, и вместо того, чтобы выпроводить вас, он предлагает вам шоколадный бисквит. Ваши нейроны буквально взрываются от дофаминового выброса, сигнализируя о несоответствии между ожиданиями (что вас насильно вытолкают из дома) и реальностью (вкусное угощение). Такое несоответствие сложилось в вашу пользу, и это была положительная ошибка.А теперь давайте представим другую ситуацию.Ваш друг просит вас прийти к нему в гости в 3 часа дня на шоколадный бисквит. Вы приходите в назначенное время и получаете обещанное. Что в это время делают ваши нейроны? Ровным счетом ничего. Ваше ожидание получить сладость в 3 часа оправдалось без каких-либо сюрпризов. Ошибки не было.Но что если вы пришли в 3 часа, а шоколадный бисквит вам не достался? Что если ваш друг просто проигнорировал ваш приход? В таком случае ваши допаминовые нейроны ненадолго прекратят свою активность, переставая вырабатывать данный нейромедиатор. Они «сообщили» о несоответствии между ожиданием (шоколадный бисквит) и тем, что вы получили (ничего). Теперь ошибка «сыграла» против вас и является негативной.Вот что дофамин делает на самом деле: сообщает о несоответствии между ожиданиями и реальностью. А сама ошибка может быть нейтральной, позитивной или негативной. Выброс дофамина не является вознаграждением за что-либо. Нейроны «выстреливают» в случае, если с вами происходит что-то хорошее, и точно так же «сдуваются», когда вы не получаете желаемого. Вознаграждение приносит человеку счастье, а дофамин – нет.А что на счет медленной выработки вещества, концентрация которого всегда поддерживается на низком уровне? Она показывает, насколько вы мотивированы работать. Исследования показали, что чем больше количество такого дофамина, тем усерднее крысы работают, чтобы получить свою еду. Стоит снизить концентрацию нейромедиатора до минимума, и грызунов тут же одолеет апатия. Дофамин в данном случае ответственный за ваше желание есть и посылает нейронам сигнал работать, но никак не приводит к счастью.Заметили, насколько описание второго типа выработки дофамина короче предыдущего? Дело в том, что ученые имеют детализированную и подтвержденную конкретными цифрами теорию относительно «быстрого» дофамина, объясняющую как то, что показывают результаты экспериментов, так и помогающую делать точные предсказания результатов предстоящих исследований. Это одна из редких вычислительных теорий, касающихся работы человеческого мозга. На самом деле она настолько уникальна по своей сути, что трое ученых, сделавших самый значительный вклад в ее формулировку, получили награду в 1 миллион евро.Медленно меняющийся «дофаминовый бульон» (назовем его так) является такой же самостоятельной категорией, как и все известные нам сферы мозговой деятельности.Нам не уйти от того факта, что влияние дофамина на мозг является очень сложным. Нам уже известно, что смена быстрых и медленных перепадов его уровня не такая простая, как нам бы того хотелось.Например, очевидно наличие некоторых дофаминовых нейронов, которые используют быструю выработку нейромедиатора для того, чтобы повлиять на движение. С одной стороны, это невероятное открытие, поскольку дает понимание того, почему отмирание нейронов у пациентов с болезнью Паркинсона приводит к нарушению их двигательных функций. С другой стороны, это никак не увязывается с сигналами о наличии ошибок. Получается, что такие сигналы исходят из отдельной группы дофаминовых мозговых клеток.Кроме того, нельзя не принимать во внимание тот факт, что в дофамине нет ничего особенного. Он, как и десятки и сотни других химических веществ, используется мозгом для передачи информации от одной его части к другим.Среди всех них можно выделить лишь несколько веществ, используемых для непосредственной коммуникации между нервными клетками, когда активность в одной из них приводит к немедленной измеримой реакции в другой. Но есть и такие вещества, включая дофамин, которые эту коммуникацию могут менять, делая ее проще или сложнее, а также быстрее или медленнее.Серотонин, норэпинефрин, энкефалин, субстанция Р, нейропептид Y, мю-опиоидные рецепторы – этот список можно продолжать еще очень долго. В желудке лобстера существует простая нейронная цепь, контролирующая всю его пищеварительную систему. Для своей коммуникации эти нейроны пользуются одним из двух химических соединений. Но для того, чтобы эту связь изменить, задействуется сразу 21 вещество.Зацикливаться только на дофамине при столь огромном разнообразии химических веществ в мозгу как минимум странно. Попомните мои слова – совсем скоро в центре внимания окажется, к примеру, нейропептид Y, и все сайты будут пестреть соответствующими заголовками.И это далеко не последнее преступление против беззащитных химических веществ в мозге человека.Но откуда появились такое отношение к дофамину? Первопричину стоит искать в попытках писателей объяснить работу данного нейромедиатора с помощью не совсем корректной терминологии. В результатах исследований дофамин называют быстрой «системой прогнозирования ошибок и вознаграждения». Согласитесь, сложно произнести и еще сложнее запомнить.Поэтому в популярных журналах и научных статьях авторы использует более простое словосочетание — «система вознаграждения». Такое определение использовал даже столь авторитетный журнал как Nature, когда описывал ежегодное награждение в рамках Brain Prize. Но это неправильно.«Награда» — это как раз то слово, которого здесь стоит избегать. Его можно заменить словом «результат», и это значительно меняет всю суть теории.Говоря о «системе вознаграждения», люди все упрощают, и в итого получается, что достигнуть счастья, удовольствия и всего прочего очень просто. На самом деле правильными понятиями здесь будут «ожидание» и «ошибка», а сам дофамин – это система ожидания ошибки.Поэтому когда ваш друг, сосед, родственник, коллега или какое-то из уважаемых периодических научных изданий совершают подобное преступление против дофамина, просто произнесите вслух: «ошибка ожидания». И да, они наверняка начнут вас сторониться. Да, они уйдут, сделав вид, будто оставили что-то в машине. Но в глазах науки вы будете выглядеть настоящим героем.