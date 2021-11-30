Врач рассказала о пользе томатного сока при заболевании COVID-19

Питье томатного сока способствует профилактике тромбоза, распространенного осложнения при заболевании COVID-19.Терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какую пользу может принести употребление сока томатов людям, болеющим COVID-19. В комментарии «АиФ» она сообщила, что помидоры являются богатым источником веществ, обладающих антиагрегантными свойствами. Микроэлементы томатов препятствуют слипанию тромбоцитов, тем самым снижается вероятность появления тромбов. Образование тромбов является одним из осложнений, возникающих при заболевании коронавирусной инфекцией. Последствием тромбоза могут стать опасные для жизни состояния – тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, инсульт.В то же время медик пояснила, что воспринимать томатный сок как лекарство от тромбоза не следует: его свойства все же нельзя считать сопоставимыми с действием медикаментов. Но Бурляева не возражает, что пить такой сок больным COVID-19 полезно: он дает организму множество компонентов, поддерживающих иммунную систему.«Это значимый источник антиоксидантов: каротиноидов, витамина Е, пектинов, минеральных веществ (калия, меди и др.). Стакан сока также на 20% покроет рекомендуемую суточную норму витамина А».