Кардиолог Кореневич: употребление риса может повышать артериальное давление

Повышенное артериальное давление может стать проблемой людей, регулярно употребляющих белый рис.Кардиолог Анна Кореневич сообщила, что частое поедание белого риса может содействовать повышению артериального давления. Врач объяснила, что дестабилизация АД связана с увеличением вязкости крови. Кровь, в свою очередь, густеет из-за повышения уровня глюкозы.Кореневич напомнила, что белый рис относится к продуктам, которые являются богатыми источниками рафинированных углеводов и имеют высокий ГИ, гликемический индекс. Подобно десертам и мучным изделиям, белый рис провоцирует резкие колебания концентрации сахара в крови, и если его уровень часто остается высоким, это ведет к сгущению крови и увеличению давления на стенки сосудов.Помимо возможного риска гипертонии большое количество рафинированных углеводов усиливает подверженность людей заболеванию сахарным диабетом, добавила Анна Кореневич.«Переходите на бурый рис, он очень полезный», - посоветовала медик.