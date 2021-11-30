ТОП-10 полезных веществ для щитовидной железы

Недостаток определенных химических элементов и витаминов в организме влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно питательные вещества жизненно необходимы для поддержки функции вашей щитовидной железы?Щитовидная железа является железой внутренней секреции, вырабатывающей такие важные гормоны как тироксин и трийодтиронин. Эти гормоны контролируют обмен веществ и энергии в организме и выполняют ряд других важных функций. Функциональная активность щитовидки может стать причиной ряда серьезных заболеваний.Питательные вещества для поддержки функции щитовидной железыЙодНужен для выработки гормонов ЩЖ. Йодированная соль доказала свою эффективность в предотвращении дефицита йода. Гипотиреоз у плода, врожденный гипотиреоз или кретинизм часто вызваны дефицитом йода. Во время беременности производство Т4 удваивается, что вызывает увеличение ежедневных потребностей в йоде.ЩЖ у женщин с дефицитом йода не производит достаточное количество гормонов, необходимых для правильного неврологического развития растущих младенцев, и подвергаются высокому риску рождения детей с когнитивными нарушениями и задержкой в умственном развитии. Люди не употребляющие йодированную соль или придерживающиеся диеты с ограничением соли; вегетарианцы ( употребляющие продукты, выращенные на почве с низким содержанием йода) и веганы ( не употребляющие продукты моря) подвержены дефициту йода.Диеты с низким и высоким содержанием йода связаны с гипотиреозом. Высокое потребление йода также увеличивает риск развития тиреоидита Хашимото. Верхняя граница ( лечебной дозы) потребления йода для взрослых составляет 1100 мкг/сутки.СеленПосле йода селен важнейший минерал, влияющий на функцию ЩЖ. ЩЖ содержит больше селена по весу, чем любой другой орган. Селен является необходимым компонентом ферментов, которые удаляют молекулу йода из Т4, превращая его в Т3; Без селена не будет активации гормона. Когда пациентам с различными формами заболеваний ЩЖ определялся уровень селена, у всех он оказался ниже нормы.Селен также играет роль в защите самой ЩЖ - клетки ЩЖ генерируют пероксид водорода и используют его для создания гормонов. Селен защищает ЩЖ от окислительного стресса, вызванного этими реакциями. Без адекватного уровня селена высокие уровни йода приводят к разрушению клеток ЩЖ.Люди живущие в районах с низким содержанием селена чаще страдают от АИТ -это происходит потому, что недостаток селена делает фермент глутатионпероксидазу менее эффективным. Из этого вытекает назначение добавок селена в лечении АИТ.В исследовании немецкий ученые ежедневно давали 200 мкг натрия селенита пациентам с АИТ и высоким титром АТ к ТПО. Через 3 месяца уровни АТ были уменьшены на 66%, а у девяти пациентов нормализовались.Дефицит селена также распространен при целиакии.При тяжелой и длительной инфекции уровень селена, Т4, Т3и ТТГ снижается, а конверсия Т4 в Т3 замедляется, вызывая состояние гипотериоза. Поскольку, ферменты участвующие в этом преобразовании требуют селена, было доказано, что добавление его может предотвратить снижение ТЗ во время болезни ( это снизит смертность от инфекции, но не нормализует уровень гомонов ЩЖ).Подавление ТЗ при болезни происходит за счет цитокинов – интрлейкина-6(IL-6). Возможно IL-6 и другие цитокины, повышение которых вызвано инфекцией, ограничивают производство селена и препятствуют выработке гормонов.ЖелезоДефицит железа препятствует производству гормонов ЩЖ путем снижения активности фермента пероксидазы ЩЖ. В одном исследовании у 15,7% женщин с субклиническим гипотиреозом отмечался дефицит железа по сравнению с 9,8% контрольной группы. Железодефицитная анемия устраняется, а уровень железа нормализуется при добавлении йода. Устранение дефицита железа у пациентов с гипотиреозом на фоне приема тироксина и добавок железа происходит намного быстрее и эффективнее, чем только лишь применение добавок железа.МедьМногочисленные исследования показали, что медь важна для нормального развития мозга и при её недостатке гипоталамус становится неспособным эффективно регулировать уровень гормонов ЩЖ. Беременные крысы, страдающие дефицитом меди, рожают младенцев, которые вырабатывают на 48% меньше ТЗ, чем здоровые новорождённые.ЦинкСпособствует конверсии Т4 в Т3. В исследованиях на животных дефицит цинка снижал Т3 и свободный Т4 примерно на 30%. При этом не влиял на уровень общего Т4.У пациентов с низким свободным Т№ и нормальным свободным Т4, добавление цинка в виде таблеток в течение 12 месяцев, нормализовало уровень свободного и общего Т3 и уровень ТТГ.С другой стороны, как и йод, большие дозы цинка могут подавлять функцию ЩЖ. Очень высокие дозы цинка мешают поглощения меди и могут привести к дефициту. Необходимо добавлять медь при приеме цинка.Витамин ЕМожет снизить окислительный стресс, вызванный гипотиреозом и повреждение ЩЖ. В одном исследовании витамин Е уменьшил количество репликации клеток ( создание дочерних клеток) ЩЖ у животных и индуцированным гипотериозом.Витамин DДефицит витамина D может увеличить риск развития АИТ. Есть данные, которые свидетельствуют о том, что дефицит витамина D чаще встречается у людей с раком ЩЖ.Витамин В12Часто его дефицит наблюдается у пациентом с гипотиреозом. Поэтому все пациенты с гипотиреозом должны обследоваться по поводу дефицита В12.ДГЕАМногофункциональный стероидный гормон, влияющий на андрогенные рецепторы и прегненолон – стероидный гормон, образующийся из холестерина. Японские исследователи сообщили, что концентрация ДГЕА, ДГЕА-сульфата и прегненолон-сульфата значительно ниже у пациентов с гипотиреозом по сравнению со здоровыми людьми.Витамин АЯвляется одним из четырёх жирорастворимых витаминов, необходимых для клеточных процессов. Относится к группе структурно-связанных ретиноевых кислот, включая бета-каротин, ретинол, дигидроретинол, ретинал, ретинолевую кислоту. Доказано, что дефицит витамина А напрямую связан с дисфункцией ЩЖ. Он приводит к изменениям ЩЖ и нарушает взаимодействие гипоталаму-гипофиз-щитовидная железа – метаболизм тиреоидных гормонов. Неадекватная функция ЩЖ может ухудшить превращение бета-каротина в биологически активный витамин А.В четырехмесячном исследовании женщины в менопаузе, получавшие 25000 МЕ в день витамина А в качестве ретинилпальмитата, имели значительное увеличение уровня ТЗ и снижение уровня ТТГ сыворотки, что снижает риск субклинического гипотиреоза.