Может ли белый хлеб повлиять на заболевание диабетом? Объясняет врач

По словам Елены Соломатиной, к белому хлебу нужно относиться как к десерту – употреблять его постоянно нельзя.В интервью врача-диетолога прозвучало мнение о том, что люди, которые едят белый хлеб каждый день, рискуют подорвать свое здоровье –«ежедневное употребление может привести к инсулинорезистентности, диабету и ожирению».Соломатина объяснила, что белая мука может влиять на организм аналогично сахару – продукты из нее способствуют резкому повышению уровня глюкозы в крови. Это вызывает всплеск энергии, однако на увеличение концентрации глюкозы поджелудочная железа отвечает интенсивной выработкой инсулина – человек в такой момент испытывает упадок сил, раздражение.Если хлеб из белой муки употребляется регулярно, подобные колебания могут способствовать развитию резистентности к инсулину – данное нарушение является пусковым механизмом для возникновения диабета 2 типа.Соломатина добавила, что есть белый хлеб нужно так же, как калорийный десерт, то есть, позволять себе только изредка. Вместе с продуктом, резко повышающим уровень сахара в крови, следует употреблять орехи, овощи, белок – они замедляют поступление глюкозы в кровь.