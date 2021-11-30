Пульмонолог рассказала, как определить поражение легких при коронавирусе без высокой температуры

Как распознать поражение легких при коронавирусной инфекции, если заболевание протекает без значительного повышения температуры тела?Вирусная пневмония, которая фиксируется у части пациентов с COVID-19, очень отличается от обычного воспаления легких бактериальной природы. Обычно вирусная пневмония дает высокую температуру, но в некоторых случаях поражение легких развивается и без повышения температуры тела. Нужно обращать внимание на такие симптомы, как нехватка воздуха и боли в груди. Кроме того, не лишним будет измерение сатурации."В норме показатель сатурации должен быть не ниже 95 процентов. Если речь идет о незначительном поражении легких, то оно может и не влиять на газообменную функцию, то есть, показатель сатурации будет нормальным", — отметила пульмонолог.Признаками воспаления легких при коронавирусе могут быть кашель, хрипы в груди и одышка. "Кашель не обязательно указывает на пневмонию, он может быть проявлением раздражения верхних дыхательных путей. Кашель при пневмонии обычно сухой, надсадный, мучительный. Если есть мокрота зеленого или желтого цвета, то это признак бактериальной инфекции. Хрипы в груди тоже не всегда говорят о пневмонии — это может быть проявление астмы, бронхита, сердечной недостаточности, и так далее", — добавила Шилова, подчеркнув, что выявить пневмонию помогает компьютерная томография.