Потеря веса как симптом: пять опасных болезней

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не всегда потеря веса — это хороший признак.Если вы начали замечать, что резко теряете вес, то не спешите радоваться, ведь такой симптом может указывать на серьезное заболевание. Это весомый повод обратиться к врачу и проверить здоровье. Какие недуги могут влиять на вес.Щитовидная железаПроблемы с весом могут появиться из-за неправильной работы щитовидной железы, если вес уходит, это может означать, что орган вырабатывает слишком много гормонов. Человек начинает испытывать постоянный голод, у него учащается сердцебиение и появляются приступы жара.ЦелиакияЭто аутоиммунное заболевание, при котором глютен вредит тонкому кишечнику. Среди симптомов выделяют потерю веса, тошноту и нарушения пищеварения. Иммунная система пытается противостоять глютену и только ухудшает ситуацию.ПанкреатитРезкая потеря веса может сигнализировать о проблемах с поджелудочной железой, которая производит энзимы для ускорения пищеварения. Люди с хроническим панкреатитом теряют вес быстро, потому что организм просто не производит достаточно этих соединений.ДепрессияДепрессивное состояние также может быть причиной неожиданной потери аппетита и как результат снижения веса. Порой, люди, подверженные этому состоянию, даже не замечают, что происходит с их телом.ДиабетНачальная стадия диабета может вызывать потерю веса. Этот симптом сопровождается сильной жаждой и частыми походами в туалет. Организм любыми способами избавляется от глюкозы, потому что не может ее усвоить. Кроме того, из-за диабета организм забирает энергию из мышц, что также способствует потере веса.