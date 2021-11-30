Назван один из лучших перекусов при повышенном уровне холестерина

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Людям с проблемой повышенного уровня холестерина врачи советуют ежедневно съедать горстку орехов, в частности, миндаля.Употреблением некоторых продуктов может быть полезным для нормализации и даже снижения повышенного холестерина – одним из лучших в этом плане медики называют миндаль. Heart UK рекомендует использовать этот вид орехов в качестве ежедневного перекуса.«Съедайте около горсти орехов – до 30 граммов в день».Эксперты поясняют, что орехи богаты ненасыщенными жирами, чье употребление улучшает состояние сосудов, снижает риск сердечного приступа и инсульта. Также они насыщены клетчаткой, белком, витамином Е, магнием и растительными стеролами.«Растительные стеролы могут снизить уровень холестерина на 14 процентов. Они естественным образом содержатся в мембранах растительных клеток, и орехи являются отличным природным источником этих соединений», - сообщили эксперты.Врачи объяснили, что растительные стеролы «конкурируют» с холестерином и блокируют его абсорбцию в человеческом теле. Дополнительно всасывание холестерина из кишечника тормозит содержащаяся в орехах клетчатка. Бонусом орехов является их сытность, что защищает от переедания.