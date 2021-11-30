Высокий уровень холестерина: об этом могут говорить полоски на ногтях

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Некоторые изменения внешнего вида ногтей иногда становятся основным индикатором высокого уровня холестерина в крови.Высокий уровень холестерина часто остается незамеченным, но его игнорирование может привести к тяжелым последствиям, включая сердечный приступ или инсульт. Между тем, о проблеме может говорить неожиданно изменившийся вид ногтей: пластины в этом случае лишаются однородности в структуре и окрасе.Появление темных линий. Они являются результатом повреждения крошечных кровеносных сосудов. Лопаясь, микрососуды выделяют кровь, заметную сквозь ноготь.Могут возникать темно-красная или коричневая линия вдоль ногтевой борозды.Еще вариант – полоски под ногтями, похожие на занозу.Осколочные кровоизлияния. Следы крови под ногтями, связанные с повреждением сосудов, известны как осколочные кровоизлияния. Их появление означает, что под ногтевой пластиной появился миниатюрный сгусток крови, имеющий свойство течь вниз, оставляя полоски.Врачи предупреждают, что подобный тип кровотечения может быть признаком васкулита, травмирования кровеносных сосудов от набухания. Также он может указывать на эндокардит, инфекцию одного из сердечных клапанов. Развитию данных нарушений способствует высокий уровень ЛПНП – холестерина (плохого), распространяемого липопротеинами низкой плотности.Нужно обращаться к врачу, заметив следы кровоизлияния под ногтем, если не было никаких недавних травм.