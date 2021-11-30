Названа лучшая диета для улучшения зрения

Чтобы сохранить хорошее зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз, важно придерживается хорошей диеты.Для этого рекомендуется включить в свой рацион определенные продукты.По данным благотворительной организации Fight for Sight, для защиты зрения важно регулярно поверять его, отказаться от курения и улучшить свою диету.МиндальМиндаль полон витамина Е. Считается, что этот витамин отвечает за красоту кожи. С его помощью она становится более мягкий и гладкой. Кроме того, он снижает риски катаракты.Кудрявая капустаКудрявая капуста уже давно приобрела популярность как суперфуд. Она богата антиоксидантами, включая лютеин и зеаксантин, которые снижают риск развития серьезных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.АпельсиныАпельсины богаты витамином С, который важен для целого ряда функций в организме.Одной из них является работа кровеносных сосудов в глазах.