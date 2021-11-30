Названа лучшая диета для улучшения зрения

Чтобы сохранить хорошее зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний глаз, важно придерживается хорошей диеты.

Для этого рекомендуется включить в свой рацион определенные продукты.

По данным благотворительной организации Fight for Sight, для защиты зрения важно регулярно поверять его, отказаться от курения и улучшить свою диету.

Миндаль
Миндаль полон витамина Е. Считается, что этот витамин отвечает за красоту кожи. С его помощью она становится более мягкий и гладкой. Кроме того, он снижает риски катаракты.

Кудрявая капуста
Кудрявая капуста уже давно приобрела популярность как суперфуд. Она богата антиоксидантами, включая лютеин и зеаксантин, которые снижают риск развития серьезных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.

Апельсины
Апельсины богаты витамином С, который важен для целого ряда функций в организме.

Одной из них является работа кровеносных сосудов в глазах.
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