Стал ли штамм Дельта SARS-CoV-2 опаснее для беременных и детей?

Штамм Дельта коронавируса сегодня вызывает почти 70% случаев инфицирования COVID-19. Врачи подтверждают, что эта разновидность заразнее предыдущих, к тому же она, в отличие от исходного варианта вируса, более опасна для молодых людей. Как противостоять ей самым незащищенным категориям пациентов — детям и беременным женщинам? Эти вопросы мы задали Елене Николаевне Кравченко – доктору медицинских наук, профессору Кафедры акушерства и гинекологии №1 Омского государственного медицинского университета.Елена Николаевна, угрожает ли COVID-19 беременным? Многие говорят о роли иммунитета в связи с тяжестью течения заболевания, а их иммунитет фактически работает за двоих?Физиологическая иммуносупрессия, то есть снижение всех показателей иммунитета беременной женщины - естественный процесс. Его целью является нормальное вынашивание плода, который, как мы помним, на 50% состоит из генов отца, поэтому организм матери тратит определенные ресурсы, чтобы принять его. Именно поэтому организм беременных более восприимчив к вирусным инфекциям. Коронавирус влияет на различные системы организма, не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую, иммунную, репродуктивную системы. Нарушение работы этих систем может привести к плацентарной недостаточности, а значит, гипоксии и задержке роста плода. Установлено, что, к сожалению, беременные женщины с COVID-19 проходят через кесарево сечение в два раза чаще, чем здоровые.Лечение беременных чем то отличается от лечения других взрослых пациентов?Конечно, при лечении беременных врач всегда с особой тщательностью оценивает риски и пользу от назначенной терапии в отношении матери и будущего малыша. Именно поэтому далеко не все препараты разрешены к применению у беременных. Часто наилучшим решением становится помощь естественному иммунитету. Например, в методические рекомендации Минздрава России в качестве средства лечения и профилактики COVID-19 входит интерферон альфа-2b. Он, кстати, также входит и в рекомендации лечения гриппа и вызванной им пневмонии у беременных женщин. Интерфероны — это белки, которые наш организм вырабатывает в ответ на вторжение инфекции для подавления вирусов. По разным причинам уровень их выработки может снижаться — в этом случае и приходит на помощь рекомбинантный интерферон, вводимый извне. Рекомбинантный – значит разработанный с помощью современных биотехнологий.Вы участвовали в исследовании эффективности препарата интерферона при лечении беременных с коронавирусом. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.Это исследование проводилось кафедрой акушерства и гинекологии ДПО ОмГМУ совместно с перинатальным центром в родильном доме №4 города Омска. В нем участвовали 140 беременных женщин с коронавирусом, которых разделили на две группы. Первая группа получала стандартную терапию с дополнительным введением препаратов интерферона, вторая – только базовую терапию.Мы остановили свой выбор на препарате Виферон. Важно, что этот препарат, помимо интерферона содержит в своем составе антиоксиданты, которые усиливают противовирусное действие лекарства, а также помогают выводить вредные токсины, вырабатывающиеся в ответ на проникновение вируса.Кроме того, это один из немногих противовирусных препаратов, разрешенных у беременных уже с 14-й недели гестации и у детей с самого рождения. Он применялся в виде геля для местного применения (наносился на слизистую оболочку носа 5 раз в день) и ректальных свечей в дозировке 3 000 000 МЕ (2 раза в день). Курс терапии длился 10 дней. Благодаря ректальному пути введения действующее вещество проникает во все внутренние органы и ткани (легкие, кишечник и другие), оказывая таким образом системный эффект, то есть воздействует на весь организм в целом. А гель работает местно – в носу, «воротах» проникновения инфекции.В результате исследований было установлено, что в первой группе, где применялся интерферон, быстро исчезали симптомы заболевания, иммунитет активнее реагировал на инфекцию. А самое важное — в первой группе не было перинатальных потерь: все дети благополучно родились. В группе, где не применялся препарат интерферона, такие потери составили 5,7%. Они заключались в гибели плода и неразвивающейся беременности. Также в группе без интерферона чаще случались преждевременные роды (25,7% против 7,1% в группе с интерфероном). Родоразрешение путем кесарева сечения в группе, принимавшей интерферон (свечи +гель), случалось в 2 раза реже по сравнению с другой группой (где применялась стандартная терапия)Применяется ли интерферон для лечения детей?Сложность терапии детей, особенно первого года жизни, связана с той же проблемой, что у беременных женщин – количество разрешенных препаратов ничтожно мало. Все системы и органы ребенка находятся в непрерывном процессе роста и созревания, они еще не так приспособлены к внешним агрессиям, как у взрослых. Особенно подвержены инфекциям новорожденные дети. Так, например, от пневмонии в мире ежегодно умирают от 750 000 до 1,2 млн новорожденных, что составляет 10% от глобальной детской смертности. Шокирующая цифра, не правда ли? Поэтому традиционно свечи с интерфероном и антиоксидантами, которые могут применяться с первых дней жизни ребенка, так востребованы педиатрами. Виферон мы применяем для лечения и профилактики различных вирусных инфекций уже более 20 лет.Сейчас статистика отмечает, что с приходом нового штамма дети, к сожалению, начали болеть чаще. Роль интерферона в их лечении тоже изучается. Например, наши коллеги из Казани прошлым летом провели интересное исследование на базе ковид-госпиталя. Они также использовали эти свечи с интерфероном и антиоксидантами в комбинации с гелем. Главным результатом стало быстрое исчезновение симптомов коронавирусной инфекции. Например, в той группе, где детей лечили с помощью препаратов интерферона, кашель проходил через 5,6 дня, а у ребят, которых лечили по стандартной схеме (без интерферона) — через 9,6 дней. Гораздо быстрее в первой группе получали и отрицательный тест на коронавирус: уже через 4,2 дня после начала лечения (в группе без интерферона — через 10,4 дня).Посоветуйте, пожалуйста, как защищаться в период эпидемии беременным и детям с учетом того, что не все препараты им разрешены?Общие правила профилактики можно применять абсолютно всем: соблюдение личной гигиены и социальной дистанции в местах скопления людей, укрепление иммунитета (прогулки, физкультура, полноценный сон и питание). Помимо общей профилактики рекомендую применять и противовирусные средства. Основной путь для проникновения всех респираторных вирусных инфекций в наш организм — это нос. Поэтому важно дважды в день — перед выходом на работу или учебу и перед сном — наносить на его слизистую противовирусный препарат на гелевой основе, например, тот же препарат интерферона альфа, рекомендованный Минздравом для профилактики ОРВИ.Не забывайте, что профилактика необходима даже при условии вакцинации — ведь еще в течение месяца после прививки, когда в организме вырабатываются антитела, он ослаблен и более открыт к инфекциям, будь то сезонная ОРВИ или новый коронавирус.