Эксперт развенчала миф о "пустых калориях"

Специалист по пищевому поведению Ирина Ушкова опровергла заблуждение о «пустых калориях».Эксперт пояснила, что под понятием «пустых калорий» подразумевается высококалорийная еда, содержащая незначительное количество питательных веществ. К такой пище относятся кондитерские изделия, сладкие напитки, фастфуд и другие продукты глубокой переработки, которые не рекомендуется употреблять многими специалистами по питанию.Однако, по словам психолога, следует понимать, что калории — это энергия, а «пустой» энергии не существует.«Я не призываю есть только продукты глубокой переработки и фастфуд. Я предлагаю перестать делить еду на плохую и хорошую. Вся еда хорошая, просто для разных ситуаций подходит разная еда», — говорит она.Кроме того, нечастое добавление таких продуктов в рацион тоже имеет свои плюсы: цельные продукты способствуют хорошему насыщению, фастфуд — вносит разнообразие, а сладости и горячие напитки помогают получить удовольствие от приема пищи и оказывают согревающий эффект.Перед употреблением необходима очная консультация врача.