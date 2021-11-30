Эксперт развенчала миф о "пустых калориях"
Эксперт пояснила, что под понятием «пустых калорий» подразумевается высококалорийная еда, содержащая незначительное количество питательных веществ. К такой пище относятся кондитерские изделия, сладкие напитки, фастфуд и другие продукты глубокой переработки, которые не рекомендуется употреблять многими специалистами по питанию.
Однако, по словам психолога, следует понимать, что калории — это энергия, а «пустой» энергии не существует.
«Я не призываю есть только продукты глубокой переработки и фастфуд. Я предлагаю перестать делить еду на плохую и хорошую. Вся еда хорошая, просто для разных ситуаций подходит разная еда», — говорит она.
Кроме того, нечастое добавление таких продуктов в рацион тоже имеет свои плюсы: цельные продукты способствуют хорошему насыщению, фастфуд — вносит разнообразие, а сладости и горячие напитки помогают получить удовольствие от приема пищи и оказывают согревающий эффект.
Перед употреблением необходима очная консультация врача.
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