Ученые рассказали о связи спорта с долголетием
Специалисты предположили, что это явление связано с тем, что физические упражнения способствуют перенаправлению энергии от патологических процессов в организме пожилых людей. Гипотеза гласит, что эволюционные процессы сложились таким образом, чтобы человек сохранял физическую активность на протяжении всей жизни. Занятия спортом способствуют замедлению процессов старения и препятствуют развитию проблем со здоровьем, предотвращают возникновение сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и даже определенных видов злокачественных образований. Нехватка физической активности приводит к повышению риска развития ряда серьезных, смертельно опасных болезней и снижает продолжительность жизни человека.
Занятия спортом помогают сжигать лишние калории и вызывают в организме процессы физиологического стресса. Этот стресс негативно влияет на организм на клеточном и молекулярном уровне, однако благодаря нему запускаются процессы восстановления. Например, происходит регенерация тканей хрящей, заживают микротрещины, высвобождаются антиоксиданты. Эти процессы помогают предотвратить возникновение ожирения, рака, деменции, остеопороза и смерти.
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