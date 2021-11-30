Ученые рассказали о связи спорта с долголетием

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Исследователи считают, что эволюция человека предполагает повышение продолжительности жизни при занятиях физическими нагрузками. Биологи выяснили, почему занятия спортом увеличивают продолжительность жизни людей старшего возраста.Специалисты предположили, что это явление связано с тем, что физические упражнения способствуют перенаправлению энергии от патологических процессов в организме пожилых людей. Гипотеза гласит, что эволюционные процессы сложились таким образом, чтобы человек сохранял физическую активность на протяжении всей жизни. Занятия спортом способствуют замедлению процессов старения и препятствуют развитию проблем со здоровьем, предотвращают возникновение сердечно-сосудистых болезней, диабета 2 типа и даже определенных видов злокачественных образований. Нехватка физической активности приводит к повышению риска развития ряда серьезных, смертельно опасных болезней и снижает продолжительность жизни человека.Занятия спортом помогают сжигать лишние калории и вызывают в организме процессы физиологического стресса. Этот стресс негативно влияет на организм на клеточном и молекулярном уровне, однако благодаря нему запускаются процессы восстановления. Например, происходит регенерация тканей хрящей, заживают микротрещины, высвобождаются антиоксиданты. Эти процессы помогают предотвратить возникновение ожирения, рака, деменции, остеопороза и смерти.