Помогает ли свекла при высоком давлении? Объясняют эксперты

Состав свеклы содержит химические вещества, определенным образом воздействующие на кровеносные сосуды.Помогает ли свекла при высоком давлении? Специалисты Британского фонда сердца дают утвердительный ответ, даже называют этот хорошо знакомый россиянам дешевый корнеплод «суперпродуктом». Они ссылаются на данные исследования, показавшего, что присутствующие в свекле природные соединения нитраты могут расширять кровеносные сосуды, благодаря чему снижается кровяное давление на их стенки. Данный эффект объясняется тем, что организм преобразует получаемые из овоща нитраты в оксид азота. Как бонус такого действия, улучшается приток крови к сердечной мышце, что позитивно сказывается на ее функционировании, уменьшает нагрузку на сердце.В результате этих процессов могут минимизироваться симптомы стенокардии. Вдобавок уменьшается чрезмерная стимуляция симпатической нервной системы, обычно наблюдаемая при сердечных заболеваниях и сердечной недостаточности, вызывающая учащение пульса и сужение сосудов.В то же время, отмечая положительный эффект свеклы и свекольного сока при высоком давлении, эксперты отметили важность соблюдения известных мер профилактики гипертонии – контроля количества потребляемых соли и алкоголя, отказа от курения, поддержания здорового веса. Никакой «суперпродукт» не сможет восполнить того урона, который наносится организму комплексным действием большого количества вредных привычек и ожирения.