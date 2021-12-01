Четыре фрукта названы худшими для людей с диабетом

Людям, болеющим сахарным диабетом, необходимо отслеживать гликемический индекс продуктов, употребляемых в пищу.Диабет двух типов характеризуется высоким уровнем сахара в крови, и питание диабетиков подчиняется задаче не допускать его дальнейшего увеличения, или очень быстрого роста. Учитывая это, людям с диабетом следует аккуратно есть фрукты, которые порой содержат высокие дозы природных сахаров.«Некоторые фрукты имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Это показатель того, насколько быстро после их употребления может повышаться уровень сахара в крови», - напомнили эксперты из Diabetes UK.Людям с предиабетом и диабетом они рекомендуют отказаться от употребления четырех фруктов. Худшими для таких пациентов медики называютАрбуз.Сушеные финики.Ананасы.Слишком спелые бананы.Гораздо более полезны при диабете яблоки несладких сортов, абрикосы, многие ягоды – все эти дары природы должны употребляться в свежем виде и умеренно. Содержащаяся в них клетчатка тормозит всасывание глюкозы в кровь, отчего уровень сахара в крови повышается не скачкообразно, а медленно