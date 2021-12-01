Четыре фрукта названы худшими для людей с диабетом
Диабет двух типов характеризуется высоким уровнем сахара в крови, и питание диабетиков подчиняется задаче не допускать его дальнейшего увеличения, или очень быстрого роста. Учитывая это, людям с диабетом следует аккуратно есть фрукты, которые порой содержат высокие дозы природных сахаров.
«Некоторые фрукты имеют высокий гликемический индекс (ГИ). Это показатель того, насколько быстро после их употребления может повышаться уровень сахара в крови», - напомнили эксперты из Diabetes UK.
Людям с предиабетом и диабетом они рекомендуют отказаться от употребления четырех фруктов. Худшими для таких пациентов медики называют
Арбуз.
Сушеные финики.
Ананасы.
Слишком спелые бананы.
Гораздо более полезны при диабете яблоки несладких сортов, абрикосы, многие ягоды – все эти дары природы должны употребляться в свежем виде и умеренно. Содержащаяся в них клетчатка тормозит всасывание глюкозы в кровь, отчего уровень сахара в крови повышается не скачкообразно, а медленно
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий