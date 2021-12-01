Как согреваться зимой с помощью пищи

Некоторые блюда и компоненты в нашем питании могут привести к увеличению выработки тепла организмом. А это поможет в холодное время года.Специи и травы. Существуют различные специи вроде кардамона, куркумы, шафрана, гвоздики, имбиря, чеснока, корицы и перца, у которых имеются лечебные свойства. Это антиоксиданты с противовоспалительным и антибактериальным воздействием, которые ещё и помогают регулировать температуру тела. Добавляйте данные специи и травы в свои блюда для того, чтобы предотвратить простуду и кашель и укрепить здоровье дыхательных путей зимой.Сухофрукты. Обязательно включите в ежедневный рацион миндаль, кешью, грецкие орехи, фисташки и финики. Все они обладают антимикробными свойствами, помогающими бороться с инфекциями. Сухофрукты обеспечивают организм достаточным количеством питательных веществ и витаминов в течение сезона. Также они укрепляют иммунитет и выделяют в организме достаточно тепла, которое помогает согреться. Сухофрукты также способствуют похудению и снижению риска хронических заболеваний.Сбалансированная диета. Очень важно употреблять богатую клетчаткой и витаминами пищу - это ключ к хорошо сбалансированной диете. Употребление овощей вроде свёклы, моркови, шпината, редиса, лука, а также корнеплодов способствует хорошему метаболизму и обеспечивает достаточный уровень энергии в зимний период. А сыр, яйца и рыба укрепляют иммунную систему, снижая усталость и утомляемость.