Продукты, составляющие основной рацион средиземноморской диеты, содержат токсины

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Норвежское онлайн-издание Forskning опубликовало исследования международной группы ученых, которые экспериментально доказали, что средиземноморская диета опасна токсинами. Они накапливаются в организме из-за употребления продуктов, входящих в ее состав.Основной рацион средиземноморской диеты составляет нежирное мясо, овощи и фрукты, цельное зерно, орехи, рыба, вино, а также употребление ненасыщенных жиров.После первого эксперимента, при котором первая группа участников сидела на средиземноморской диете, а другая нет, выяснилось, что средиземноморская диета вредна большим количеством токсинов, остающимся в организме.В процессе нового эксперимента участников разделили на две группы. Первая группа должна была сидеть на средиземноморской диете, состоящей из экологически чистых продуктов. Вторая группа на той же диете, состоящей из обычных продуктов. Перед экспериментом и после него участники должны были употреблять обычную еду. После эксперимента ученые обнаружили, что уровень токсинов у участников из первой группы снизился на 90%.В процессе эксперимента ученые проверяли мочу участников на определение вида токсинов. Автор исследований профессор Карло Лайферт утверждает, что найденные токсины в организме участников могут существенно подорвать иммунную систему человека, изменить его гормональный фон, отразиться на репродуктивной системе и повлиять на рост и развитие детей.По словам авторов исследования, проведенный эксперимент не имеет право запретить людям употреблять любы продукты во время средиземноморской диеты. Ученые ждут следующих более масштабных исследований.Один из авторов исследований Иверсен вместе с коллегами уже начали исследования на беременных женщинах. Женщин разделили на две группы, одна из которых должна будет употреблять только экологически чистые продукты, а другая – обычные. Ученые будут делать анализ кала и мочи. Также эксперты намерены проверять анализы ребенка от рождения и до 2-х лет.