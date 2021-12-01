Назван продукт, способный снизить уровень сахара в крови за 15 минут

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В день тестирования участники ели стандартный завтрак, а через два часа — орехи или печенье.Повышенный сахар в крови влияет на общее самочувствие и если не принимать никаких мер, можно спровоцировать серьезные осложнения. Людям с диабетом, у которых склонность к заболеванию, рекомендуют пересмотреть свой рацион и добавить к нему простой продукт.Исследователи выяснили, что быстро снизить уровень сахара в крови можно с помощью миндаля. Такие выводы сделали ученые благодаря эксперименту, в котором участвовало 100 жителей Новой Зеландии. Они съедали ежедневно не менее 42,5 г сырого миндаля или сладкого печенья, на долю обеих закусок приходилось 10 % общего потребления калорий. В день тестирования участники ели стандартный завтрак, а через два часа — орехи или печенье.Показатели уровня глюкозы в крови измерялись перед едой, затем через 15 или 30 минут после еды. Исследование показало, что сахар был значительно ниже у добровольцев, которые употребляли миндаль.Кстати, этот вид ореха богат витаминами А, С, Е, группы В, а также кальцием, калием, марганцем, цинком, железом и ценными аминокислотами.