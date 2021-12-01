Гепатит B может изменять ДНК клеток печени за годы до выявления рака

Учёные из испанского Университета Сантьяго-де-Компостела определили, что гепатит В (HBV) способен вызвать первичный рак печени. При этом вирус начинает встраиваться в ДНК клеток печени за много лет до выявления онкологического заболевания — в некоторых случаях процесс занимает больше двух десятилетий.Порядка 300 миллионов человек во всем мире живет с хроническим гепатитом B. По оценкам ВОЗ, только в 2019 году из-за этого вируса умерло порядки 820 тысяч человек. В основном — из-за цирроза печени и гепатоцеллюлярного (первичного) рака.О том, что заболеваемость первичным раком печени связана с гепатитом известно давно. Результаты исследованией показывают, что заражение вирусом повышает риск развития этого вида рака в 100 раз. Это очень агрессивное заболевание: прогноз пятилетней выживаемости составляет всего 2-3%.«Гепатоцеллюлярный рак убивает 700 000 человек каждый год. Хотя не все случаи связаны с вирусом гепатита В и не у всех инфицированных разовьется рак, более подробная информация об этой взаимосвязи может потенциально помочь в поиске»,— рассказывает одна из авторов исследования, доктор философии, Ева Альварес.Специалисты установили, что гепатит В оказался интегрирован в ДНК трети образцов клеток первичного рака печени. При этом в ряде случаев вирус значительно изменил генетический код инфицированных клеток, что, полагают ученые, и сыграло свою роль в развитии рака.Чтобы выяснить, как и когда вирус проник в клетки, исследователи использовали компьютерное моделирование. В некоторых случаях оказалось, что это произошло за годы до постановки диагноза рака, а в одном случае — на 21 год раньше.Не только гепатит В, вероятно связан с развитием онкологических заболеваний. Его близкий родственник гепатит С также может фигурировать среди факторов повышенного риска рака печени.